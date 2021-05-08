متى تودع المقطوعة ؟ hrsd.gov.sa موعد إيداع المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني

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متى تودع المقطوعة؟ هو سؤال يتردد بالشهور الاخيرة بين أوساط مستفيدي الضمان الاجتماعي وخاصة المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي يترقب الجميع الغعلان الجديد عن موعد لها وخاصة بعد صرف مكرمة الملك سلمان لشهر رمضان، ونتابع معكم آخر الأخبار وخطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ماهي المساعدة المقطوعة
تقدم الآلاف من المواطنين السعوديين للتسجيل في رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برابط تسجيل المساعدة المقطوعة، للحصول على الخدمة المقدمة منها والتي تعتبر ثاني أكثر الأشياء إقداما في خدمات الوزارة، وذلك حيث تقوم الوزارة بتقديم راتب الضمان الاجتماعي والذي يتم صرفه شهريا للفقراء والذين ليس لهم دخل شهري يكفي العيش بكرامة والمؤهلين، أصحاب التأهيل الشامل، وقام أيضا المستفيدين بالتقديم في رابط المساعدة المقطوعة والتي تكون مبلغا مجمدا من المال يتم صرفه دفعة واحدة للراغبين في الحصول عليه من المواطنين الفقراء للحصول على دعم لسداد الديون او شراء أجهزة تعويضية او ما غلى ذلك، وتقوم مؤسسات المملكة بتقديم العديدي من الخدمات:
شروط المساعدة المقطوعة
لابد من وضع عدد من الشروط الهامة ليتم الحصول على المساعدة، والتي تتشابه كثيرا في شروط التقديم على رواتب الضمان الاجتماعي:
|شروط الحصول على المساعدة المقطوعة
|الاستعلام عن المساعدة
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متى تودع المساعدة المقطوعة؟
تودع المساعدة المقطوعة مرة واحدة في كل عام، وقد تم غيداعها في العام الماضي في شهر رمضان 1441 بينما يتابع المواطنين أخبار وزارة الموارد البشرية وتصريخات المتحدث الرسمي عنها عبر موقعها الرسمي على تويتر، حيث تم الغعلان عن اقتراب موعد الصرف لجميع المقبولين الذين يتم الدخول على رابط الاستعلام والتحقق من قبول طلباتهم، بينما يستمر مراجعة طلبات المستفيدينن، ويتم حصر جميع اعداد المستفيدين على ان يتم الموافقة على ميزانية الضمان للمساعدة المقطوعة وتحديد موعد الصرف في وقت قريب.
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