نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن دفعة مايو ٢٠٢١ موعده والتعديلات الأخيرة على ضوابط الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن دفعة مايو “٤٢” حيث أنه كالعادة فى مثل هذا التوقيت من كل شهر، تتزايد عمليات البحث على موقع البحث الشهير جوجل عن موعد حساب المواطن والإستعلام عن الأهلية، فقد رصدت مؤشرات بحث جوجل تزايد طلبات البحث عن حساب المواطن المستحقة عن شهر مايو ٢٠٢١ ميلادى خلال الساعات الماضية.

موعد حساب المواطن دفعة مايو “٤٢” لسنة ٢٠٢١

وقد صرح حساب المواطن عن أن موعد صرف الدفعة رقم ٤٢ المستحقة عن شهر مايو الجاري هو يوم الأثنين القادم الموافق ١٠/٥/٢٠٢١ ميلادي ويوافق حسب التاريخ الهجري ٢٨ رمضان ١٤٤٢ هجرياً، ففي هذا الموعد يتم إيداع مستحقات المواطنين المستفيدين من البرنامج فى حسابتهم البنكية، والذين تتوافر فيهم شروط الأهلية.

حساب المواطن مستحقات مايو الدفعة ٤٣

الجدير بالذكر أن حساب المواطن هو نظام أنشأ خصيصا للتخفيف عن كاهل المواطن السعودي فى ظل الإصلاحات الإقتصادية التى تقوم بها المملكة العربية السعودية، وتزامناً مع جائحة فيروس كورونا الذي تأثر به إقتصاد العالم أجمع، كما يأتي برنامج حساب المواطن لمساندة زدعم المواطنين الأقل دخلاً وتماشياً مع رؤية المملكة الإقتصادية ٢٠٣٠.

التعديلات الأخيرة لحساب المواطن

قد قام حساب المواطن مؤخرًا بعمل تعديلات جديدة على ضوابط وشروط الصرف وشملت تلك التعديلات الأفراد المستقليين، كما تضمنت التعديلات الجديدة تعليق التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد كما قام بتعديل الحد الأعلى للاستحقاق، ونصت التعديلات الجديدة على تعليق إستقبال طلبات جديدة للإنضمام لدعم حساب المواطن من بعد تاريخ صرف الدعم للدورة رقم ٢٨ المستحقة عن شهر مارس لعام 2020 ميلادي.

وتضمنت التعديلات التي قام بها حساب الموطن أنه يجب على كل فرد مستقل إضافة دليل إثبات إستقلاله للسكن لكل مواطن بلغ عمره ١٨ عام فأكثر، وذلك من خلال قيام المواطن المستقل بتحميل على رابط حساب المواطن أحد الإثباتات مثل (عقد الإجار الموحد بشرط يكون مرفوع علي منصة إيجار أو صك ملكية للسكن أو إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية).

مهلة تعديل البيانات للفرد المستقل

وهذة الإجراءات السابق ذكرها تعد شرط أساسي لابد منه لضمان إستمرار صرف المستحقات، وقد أعلن حساب المواطن أن المهلة المقدمة لتقديم المستندات والإثباتات ستنتهي يوم ١٠ من شهر يونيو القادم للمواطنين المستقلين لقيامهم بالتعديل والإضافة لكافة المستندات والاثباتات المطلوبة لتجنب إيقاف الدعم وضمان إستمرار صرف الدعم.