نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مناشدات بتعجيل موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2021 وميعاد نزول التأهيل الشامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مناشدات من مستفيدي راتب الضمان الاجتماعي تقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2021، وذلك حتي يتم نزول الراتب قبل عيد الفطر المبارك، وذلك حتى يتسنى لهم قضاء حوائجهم ومتطلبات العيد، حيث أن الموعد المقرر لنزول راتب الضمان الاجتماعي هو أول أيام عيد الفطر، لذلك يأمل المستحقين للضمان الاجتماعي أن يكون الصرف ونزول الراتب وإيداعه بالبنوك في أواخر شهر رمضان بدلاً من الأول من شهر شوال، هذا وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق عن تحديد يوم 13 مايو 2021 لصرف رواتب الضمان الاجتماعي.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2021

حسب جدول صرف رواتب الضمان الاجتماعي وتقويم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المُعد سلفاً، يتم صرف ونزول رواتب الضمان الاجتماعي يوم الخميس 13 مايو 2021، وهو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، ولكن هل تفعلها الوزارة وتقوم بتعجيل وتقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي ليتم الصرف قبل العيد، هذا ما يأمله المستحقين والمستفيدين من تلك الرواتب.

وزارة الموارد البشرية تتيح خدماتها الإلكترونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أتاحت رابط التعرف على بيانات مستفيدي الضمان، وذلك للتيسير والتسهيل على المستحقين التعرف على بياناتهم وتحديثها بصفة دورية، وذلك لم تتحقق لهم شروط وضوابط الاستحقاق لرواتب الضمان،وسنستعرض من خلال هذا التقرير نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والفئات والمستحقة والمستفيدة، وقيمة تلك الرواتب حسب عدد أفراد الأسرة، وموعد صرف ونزول رواتب التأهيل الشامل لشهر مايو 2021.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أوفت بجميع التزاماتها تجاه المستفيدين والمستحقين للضمان الاجتماعي، حيث قامت الوزارة بصرف معونة الملك سلمان والتي تم تخصيص مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي لها، وقد تم إيداع مبالع المستحقين بحساباتهم بالبنوك، ويتبقى المساعدات المقطوعة “مساعدة الضمان الاجتماعي”، حيث لم يتأكد بعد صرفها أو تحديد موعد لنزولها، فهل تكتفي الحكومة السعودية بإعانة الملك سلمان “المكرمة الرمضانية” وتقوم بإلغاء صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، هذا ما سيتكشف خلال الأيام القادمة.

راتب الضمان الاجتماعي الفئات المستفيدة لدعم وزارة الموارد البشرية

الأطفال الأيتام بلا عائل.

المواطنون العاجزون عن الكسب.

من بلغ سن الشيخوخة من الرجال والنساء العاجزين عن العمل “عجز دائم أو مؤقتا أو معاقا”

النساء من الأرامل والمُطلقات بلا عائل.

فئات المواطنين من محدودي الدخل.

لأسرة المهجورة.

الأسرة المعلقة.

أسرة الغائب أو المفقود.

أسرة المدمن على المخدرات.

المرأة بلا عائل و تشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

الأسر الغير معولة و تشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد حسب أعداد أفراد الأسرة

الفرد الواحد: يتم صرف مبلغ 1000 ريال سعودي كراتب شهري. الأسرة المكونة من فردين: يصرف لها 1285 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 3 أفراد: يصرف لها 1570 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 4 أفراد: يصرف لها راتب الضمان 1855 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 5 أفراد: يُصرف لها مبلغ 2140 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 6 أفراد: يُصرف مبلغ 2420 ريال سعودي.

موعد صرف راتب “التأهيل الشامل” لصحاب الإعاقة والأيتام

يتم نزول وصرف راتب الضمان الاجتماعي الخاص بالتأهيل الشامل يوم الأربعاء 26 مايو 2021، وبالمثل هناك مناشدات لوزارة الموارد البشرية هذا ويأمل المستحقين لهذا الراتب أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي بتعجيل وتقديم موعد صرف راتب التأهيل الشامل، أو على أقل تقدير صرف دفعة مقدمة من تلك الرواتب.