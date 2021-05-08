التمويل العقاري بنك الخليج الدولي المميزات وطريقة التقديم

التمويل العقاري بنك الخليج الدولي وكذلك التمويل الشخصي بنك الخليج من أهم الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه الراغبين في شراء مسكن أحلامهم ويساعدهم في تلبية كافة احتياجاتهم سواء أكان لشراء وحدات سكنية جاهزة، أو لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ففي كل الأحوال يكون هناك حل من بنك الخليج الدولي ميم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التمويل العقاري بنك الخليج الدولي.

التمويل العقاري بنك الخليج الدولي

هناك بعض الشروط للحصول على التمويل العقاري بنك الخليج الدولي والتي قد تم وضعها من خلال البنك ويتوجب على الراغب في الحصول على التمويل إتباع هذه الشروط وهي:

يجب أن يكون راتب المتقدم للحصول على التمويل 5000 ريال سعودي على الأقل.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وإلا يزيد عن 65 عامًا عند انتهاء فترة التمويل.

يجب أن تكون مدة خدمة المتقدم للحصول على التمويل لا تقل عن 3 أشهر في جهة عمله.

أن يكون العقار المراد تمويله داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب أن يقوم العميل بتحويل الراتب إلى بنك الخليج الدولي.

يجب على العميل تقديم طلب للحصول على التمويل العقاري في حالة رغبته في الحصول على التمويل العقاري الشامل والذي يتضمن (تمويل عقاري، تمويل شخصي، بطاقة ائتمانية).

في حالة الحصول على البطاقة الائتمانية يتوجب على العميل تفعيل البطاقة خلال 48 ساعة.

مميزات التمويل العقاري بنك الخليج الدولي

يتم الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

يتم تقديم الطلب بكل سهولة ويسر.

يحصل العميل على خطط سداد مرنة تناسب احتياجات كل العملاء.

يتم تحصيل هامش ربح تنافسي من العملاء.

رسوم إدارية منخفضة للغاية بقيمة 1% أو 5000 ريال سعودي أو أيهما أقل.

في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله يتم إعفاء صاحب التمويل.

طريقة التقديم للتمويل العقاري بنك الخليج الدولي

في حالة أن كان العميل من المسجلين بالفعل بتطبيق ميم فكل ما عليه هو اتباع الخطوات، أما في حالة عدم التسجيل يتعين عليه الحصول التطبيق والتسجيل به ومن ثم يتم الحصول على التمويل العقاري بمجرد تفعيل الحساب هذا بالإضافة إلى إمكانية الحصول على المعلومات من خلال الاتصال على رقم 920026336.