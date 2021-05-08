نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2021 طبقاً لتقارير شركة أرامكو عقب إجراء المراجعة الدورية للسعر في المقال التالي
سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2021 يترقب الإعلان عنه ملايين من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث من المعروف أن شركة أرامكو السعودية تتولي مهمة إعادة تسعير أسعار منتجات الطاقة بشكل دوري كل شهر وتحديداً في اليوم العاشر بعدما كانت تتغير بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، ويتم تطبيقها في اليوم التالي الحادي عشر من نفس الشهر، وكانت أسعار البنزين في السعودية قد شهدت نيسان/أبريل الماضي ارتفاعاً طفيفاً مضاهاة بشهر مارس الذي يسبقه، وكان ذلك نتيجة للاقتصاد في البلاد من ناحية، وسعر الصادرات السعودية للأسواق العالمية من ناحية آخرى.
سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2021
أعلنت شركة أرامكو السعودية خلال الساعات القليلة الماضية على أنه سيكون هناك انخفاضاً تشهده اسعار البنزين في السعودية 2021 شهر مايو الجاري، وأشار اقتصاديون بأن السبب وراء ذلك التراجع الكبير هذا هو الموجة الثالثة من وباء كورونا المستجد وتزايد الحالات بشكل كبير في وقتنا الراهن، لاسيما في الهند بشكل خاص والعالم بشكل عام، وتسعى الحكومة دائماً أن يكون كل إجراء تجريه يكون في صالح المواطن السعودي أولاً.
اسعار البنزين في السعودية 2021 شهر مايو
- سجل سعر لتر بنزين 91 مبلغ 0.75 هللة بدلاً من 1.31 ريال.
- وبلغ سعر بنزين 95 لكل لتر 0.92 هللة عوضاً عن سعره الحالي 1.47 ريال.
جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل
شهدت أسعار البنزين في السعودية الشهر الماضي تزايد بسيط وكانت كالتالي:
- بنزين 91 سجل : 1.31 ريال سعودي.
- أما غاز البترول المسال كان سعره: 0.75 ريال سعودي.
- بينما الكيروسين بلغ سعره: 0.70 ريال سعودي.
- وسعر بنزين 95 سجل: 1.47 ريال سعودي.
- وسعر الديزل سجل: 0.52 ريال سعودي.
وسوف يتم الإعلان بشكل رسمي في يوم الإثنين المقبل العاشر من آيار الجاري.
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