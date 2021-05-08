LINL استعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب بالخطوات

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عمر شويل - جدة تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية دائمًا بكل جهدها على توفير عدد كبير من الخدمات التي تفيد جميع المواطنين السعوديين، وإن خدمة مقطوعة الضمان الاجتماعي هي إحدى أهم وأفضل هذه الخدمات، ونظرًا لتداول العديد من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن الموعد الذي يخص صرف الدفعة القادمة من مقطوعة الضمان الاجتماعي؛ فقدْ قمنا بتخصيص هذا المقال للحديث عن طريقة استعلام عن المقطوعة برقم الطلب.

مقطوعة الضمان الاجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن كل ما يخص مقطوعة الضمان الاجتماعي؛ حيث تعمل هذه المقطوعة دائمًا على مدِّ يد العون والمساعدة إلى عدد كبير من المواطنين السعوديين، وخصوصًا من هم ذوو دخل محدود، حيث تشهد الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في جميع الأسعار التي تخص السلع في سائر الدول العربية والعالمية ولا سيّما المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك كنتيجةٍ لعدد كبير من الإجراءات التي تقوم بها الحكومات ولا سيّما الحكومة السعودية كوسيلةٍ لتحسين المعدل الذي يخص النمو الاقتصادي للبلاد.

يأتي هنا دور مقطوعة الضمان الاجتماعي في محاولة التخفيف من الأعباء الواقعة على عتق عدد كبير من الأسر في السعودية؛ ومن ثمّ تحسين حالتهم المعيشية جنبًا إلى جنب مع محاولة تسيير عجلة النمو الاقتصادي ومنع توقف النمو أو تناقصه.

طريقة استعلام عن المقطوعة برقم الطلب

يجدر بنا أن نوضح أن آخر دفعة تم صرفها من مقطوعة الضمان الاجتماعي كانت خلال شهر يناير من سنة ٢٠١٩ للميلاد، ومن المفترض صدور الدفعة التالية منها خلال هذا العام ٢٠٢٠ للميلاد، وهو بالفعل ما يتم الإعداد له هذه الفترة.

أما بالنسبة لطريقة استعلام عن المقطوعة برقم الطلب، فهي تتمثل في اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي كالتالي:

يجب عليك أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي الذي يخص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على شبكة الإنترنت.

سوف تجد قائمة في الموقع بعنوان «الاستعلامات الإلكترونية»، ويجب عليك البحث فيها عن عنوان «خدمة الاستعلام عن المقطوعة»، ثم الدخول عليها.

تظهر لك صفحة جديدة، قم بكتابة رقم الطلب الخاص بك بطريقة سليمة، ثم اضغط على خيار «عرض»؛ للاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي.

هنا سوف تكون قد أكملت كل الخطوات المطلوبة منك لإتمام الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، وسيكون بإمكانك بعدها الحصول على كل التعليمات التي تخص طلبك الذي قمتَ بإدخال رقمه.