خطوات تسجيل أرامكو لخريجي الثانوية 1442 بالتفصيل

يعتبر تسجيل أرامكو لخريجي الثانوية 1442 من أبرز ما يبحث عنه كثير من المهتمين. للحصول على الوظائف والبرامج التدريبية التي تعلن عنها أرامكو السعودية بشكل دائم لخريجين الثانوية العامة. وذلك وفقًا لأهداف المملكة 2030 من أجل استقطاب الكوادر البشرية بكل القطاعات للعمل .

خطوات تسجيل أرامكو لخريجي الثانوية 1442

صممت شركة أرامكو السعودية برنامجًا للتدريب المهني. لتوفير فرص للتدريب لخريجين وخريجات الثانوية من أجل إعدادهم للالتحاق بكل التخصصات المناسبة الموجودة بالشركة لضمان نجاح الوظائف المستقبلية المناسبة لهم. وتختلف فترة البرنامج ولكن في الأغلب تكون مدة التدريب عامين ويشمل التدريب تعلم الرياضيات واللغة الإنجليزية ومهارات الصحة والحاسب الآلي. يقدمه مجموعة من أمهر الخبراء ولتسجيل أتبع الخطوات الآتية:

الدخول الموقع الرسمي لشركة أرامكو

ثم الدخول على التوظيف واختيار البرنامج المناسب

التسجيل بالبرنامج وكتابة كل المعلومات المطلوبة منك بدقة.

ستقوم الشركة بعد ذلك بمتابعة المستندات

في حالة القبول يتم إبلاغ المتقدم بجدول اختبارات اللغة والرياضيات

لابد من التأكد من كتابة بيانات الاتصال بشكل صحيح لأنه سوف تُرسل الشركة لك رسالة على البريد أو الجوال.

مميزات التسجيل في تدريب أرامكو 1442

يوجد راتب شهري للمتدرب

يوجد سكن حسب خطط الشركة ويوجد موصلات مجانية

يوجد رعاية طبية مجانية داخل مستشفيات الشركة

يمكن للمتقدم استخدام المرافق الترفيهية للشركة

يمكن للمتقدم استخدام كافة خدمات الطيران التي تتبع الشركة

يحصل المتقدم على أجازة خلال شهر رمضان المبارك بجانب الإجازات السنوية الرسمية

تقدم للمتدربين دروس تقوية

يحصل على بدل سكن سنوي

الحصول على راتب إضافي سنويًا

الرعاية الطبية للأسرة

يوجد إمكانية المشاركة في خيارات الادخار التابعة للشركة. وتوفر خدمات تملك البيوت.

مسارات التدريب في أرامكو

موظف أعمال مكتبية

رجل إطفاء

رجل أمن صناعي

مشغل آلات النفط والغاز

فني صيانة أدوات

ميكانيكي حفر

فني كهرباء

فني معادن

فني صيانة تكييف الهواء

فني لحام معادن

هذا وقد أتاحت الشركة التسجيل في برنامج التدريب المهني للخريجين من الثانوية العامة ابتداءً من يوم 31 مايو القادم في تمام الساعة 8 صباحًا وسوف يستمر الباب مفتوح حتى يوم 7 يونيو بتمام الساعة الثالثة مساءً.