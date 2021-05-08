رابط الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية 1442 وخطوات استظهار منحة المساعدة المقطوعة إلكترونياً

يبحث الجميع في هذه الفترة عن خبر شهير يتداول صفحات السوشيال ميديا وهو استعلام عن المقطوعة برقم الهوية لكي يستطيعون الحصول عليها في المملكة العربية السعودية بكل سهولة ويسر حيث تتشكل هذه المقطوعة إحدى صور دعم المواطنين الغير قادرين على ظروف الحياه فتمنحهم المملكة العربية السعودية هذه المنحة لتساعدهم وتكون قيمة هذه المقطوعة حوالي 30 ألف ريال يوزعون سنويًا على محدودي الدخل لذا نقوم بعرض جميع المعلومات الواردة عن هذا الموضوع لتوضيح كيفة الإستعلام وصرف هذه المنحة بالطريقة الصحيحة.

كيفية الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال إتمام بعض الخطوات التي سوف نقوم بتوضيحها كتالي، فتح موقع الموارد البشرية من خلال الدخول إلى هذا الرابط https://hrsd.gov.sa/ar/، ثم يتم إختيار خدمة المساعدة المقطوعة من بين جميع المواضيع المعروضة، يتم فتح نافذة ينبثق منها مربع يتم إخال رقم الطلب الخاص في هذا المكان، بعد ذلك تظهر لك أيقونة مكتوب عليها إستعلام، يتم الضغط على الأيقونة السابقة ليتم عرض جميع التفاصيل المراد معرفتها.

رابط الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية

لم يتم عرض موعد محدد من قِبل وزارة الموارد البشرية لصرف الماساعدة المقطوعة بالمملكة العربية السعودية ولكن من خلال بعض الخطوات يمكن معرفة جميع التفاصيل عن هذه المساعدة إلكترونيًا دو الحاجة إلى تضيع الوقت والجهد ويكون هذا من خلال بعض الخطوات البسيطة التي سوف يتم ذكرها وهي:

التوجه إلى دخول موقع الموارد البشرية من خلال هذا الرابط الخاص https://hrsd.gov.sa/ar/