رابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراتي للتوظيف تعرف على موعد التقديم والشروط

رابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراتي، وهي جهة تابعة للحكومة في المملكة العربية السعودية، والأمن السيبراتي يلقى اهتمام بالغ خصوصاً في هذه الفترة، لما له من دور مهم ومهم جداً للحفاظ على أمن الجهات الحساسة بالمملكة، ويتم كل فترة قبول دفعة جديدة للتدريب وللتوظيف بعد ذلك في الهيئة، وقد تم تصنيف المملكة العربية السعودية من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، بأنها تحتل المرتبة الثالثة عشر بخصوص الأمن السيبراتي والأولى عربياً، وتهتم الهيئة بوضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراتي وتقوم بالإشراف على تنفيذها، وإبلاغ الجهات بالمخاطر والتهديدات المتعلقة بالأمن السيبراتي، كما تعمل على تدريب وتأهيل وخلق جيل جديد، يحمل مسؤولية الأمن السيبراتي في المملكة العربية السعودية، ومدة التدريب ستة أشهر، وهذا بالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” وفيما يلي نستعرض معكم رابط التقديم والتسجيل في الهيئة الوطنية للأمن السيبراتي، وكذلك موعد التقديم وشروط التقديم.

رابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراتي

يستطيع من يرغب في الالتحاق بالهيئة التقديم عبر رابط صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

موعد التقديم

التقديم متاح من اليوم السبت الموافق 9 مايو وينتهي يوم الاثنين 05\10\1442 الموافق 17\5\2021.

شروط الالتحاق بالهيئة الوطنية للأمن السيبراتي

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون الطالب أو الطالبة خريج الكليات أو الجامعات في أحد التخصصات التالية (الأمن السيبراتي، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) وكل التخصصات ذات العلاقة.

ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 3.75 من 5 أو 2.75 من 4 أو ما يعادلها في أخر درجة أكاديمية حصل عليها وتمكن من اجتياز اختبار التقييم والمفاضلة.

اجتياز الاختبارات التي تجريها الهيئة اختبارات التقييم والمفاضلة.

أن يكون قد تم تسجيله سابقاً في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.

لا يكون موظفاً في أي جهة أخرى.

ليس لديه سجل تجاري.

أن يكون حديثي التخرج ومن خريجي عام 1442 هجرياً.

مزايا التدريب