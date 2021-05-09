نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين لشهر مايو 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين لشهر مايو 2021 ، تسود جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حالة من الترقب بشأن ما ستعلن عنه ارامكو السعودية بخصوص أسعار البنزين لشهر مايو 2021، حيث تقوم شركة أرامكو في السعودية بعمل مراجعة دورية شهرية لتلك الأسعار وذلك في إطار حوكمة أسعار البنزين والكهرباء والمياه، حيث سيتم الإعلان عن تلك الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الموافق 10 مايو 2021، ويبدأ في تطبيقها اعتباراً من يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 وقبل يوم أو يومين من حلول عيد الفطر المبارك في المملكة.

أسعار البنزين لشهر مايو 2021 في السعودية

تقوم ارامكو السعودية حالياً بمراجعة الأسعار المعمول بها وذلك في ضوء عدد من المتغيرات التي تشهدها أسواق النفط على مستوي العالم وذلك بسبب الآثار السلبية التي نتجت عن تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة النسخة الهندية المتحورة منه والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث تشهد أسواق النفط تراجعاً في الأسعار في السوق العالمي وذلك بسبب تفشى النسخة الهندية المتحورة من جائحة كورونا في دولة الهند والتي تعد من أبرز الدول المستهلكة لكميات كبيرة من النفط.

ولهذا يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين حدوث تراجع لسعر التصدير في سوق النفط من قبل شركة أرامكو السعودية ومن ثم تراجع أسعار البنزين المحلية داخل المملكة نتيجة لهذا التراجع في الأسعار في الأسواق العالمية، غير أنه من الصعب التكهن بما ستتجه إليه الأسعار التي سوف تعلن عنها شركة أرامكو سواء أكان ذلك بالارتفاع أو الانخفاض وفقاً للمتغيرات التي يشهدها سوق النفط على مستوي العالم.

يذكر أن شركة أرامكو تقوم بمراجعة شهرية لأسعار البنزين في المملكة وذلك منذ شهر فبراير 2020، وفقاً لإجراءات حوكمة أسعار منتجات الطاقة في المملكة وقد جاءت أسعار شهر أبريل 2021 كما يلي:-

سعر بنزين 91 بسعر 1.99 ريال لكل لتر.

سعر بنزين 95 بسعر 2.13 ريال لكل لتر.

أما أسعار الديزل فلم تشهد أي تغيير في الأسعار حيث أنها مستقرة عند سعر 0.52 ريال لكل لتر، وأيضاً أسعار الكيروسين مستقرة عند سعر 0.70 ريال لكل لتر، وأخيراً غاز البترول المسال مستقرة عند سعر 0.75 ريال لكل لتر.