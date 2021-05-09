موعد استعلام حساب المواطن الدفعة 42 بالمملكة

الاستعلام عن حساب المواطن ينتظر المواطنون إيداعات دعم الدفعة الجديدة لحساب المواطن فهي الدفعة 42 من الشهر الجاري وذلك للمستفيدين من شروط الأهلية، كما يفتش الكثير من الأفراد المؤهلين للحصول على الدعم الذي تم تقديمه مسبقًا وفقًا للمواطن عن التاريخ المحدد الذي يعمل على صرف الدعم، كما يعتبر تطبيق حساب المواطن أحد برامج الدعم الصادرة أثناء المدة الأخيرة، وهذا منذ عام 2017 لهذا سنقدم عبر موقعنا الإلكتروني كيفية الاستفسار عن حسابات المواطن، علاوة على ذلك تحديد شروط صرف الدعم من خلال حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن دفعة 42

أعلن تطبيق حسابات المواطن عن إصدار نتائج الأهلية للدورة الخامسة والثلاثين (أكتوبر عام 2020)، مما يشير إلى إمكانية التحقق من الأهلية عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالتطبيق، كما أن

ما دفعه التطبيق للمستفيدين من بداية إطلاقه إلى الدفعة الرابعة والثلاثين تبلغ (80.5 ) مليار ريال، وذلك ما يعادل يبلغ خمسة ألاف خمسمائة وخمسين مليون ريال من تعويضات المدفوعات السابقة.

ومن أجل إتمام شروط الأهلية بالتطبيق، يجب أن يصبح المسجل جنسيته سعودي، إلا ابن السعودي وابنة السعودي، وأيضًا الزوج غير السعودي أو الزوجة الغير سعودية، بالإضافة إلى كل المقيمين الذي يملكون بطاقات التنقل، بحيث لا يستطيع العيش خارج المملكة العربية السعودية أكثر من تسعين يومًا أثناء الاثني عشر شهرًا السابقة.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1442

يمكن لكل المواطنين في السعودية الذين يملكون كافة الشروط القيام بالتسجيل بحسابات المواطنين عن طريق الآتي:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ حساب المواطن.

تسجيل معلوماتك في الحساب الشخصي.

كتابة المعلومات المطلوبة داخل الحقول المحددة.

أدخل معلومات المعالين.

العمل نحوح مستندات معينة.

اضغط على رمز التسجيل.

انتظر إشعارات أرقام المعاملة.

اضغط على علامة الاستفسار لكي تحصل على حسابات المواطنين.

تسجيل أرقام تعريف، بعد ذلك انتظر كي تكتمل عمليات التحميل.