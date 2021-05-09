تاريخ صرف الدفعة 42 من برنامج حساب المواطن بالسعودية ca.gov.sa

موعد صرف حساب المواطن ينتظر المواطنين السعوديين موعد صرف حسابات المواطنين شهريًا 1442 هـ ، حيث يقدم التطبيق الدعم الحكومي مبالغ حساب المواطن لمجموعة كبيرة من فئات المجتمع السعودي، ويتم ذاك من خلال وضع المبالغ المقرر الخاصة بالدعم بحسابات المواطنين، حيث تم التأكيد على أن التطبيق إنه يعمل بشكل مستمر من أجل الوصول إلى المستفيدين والذين لم يستوفوا الشروط وأيضًا الحصول على المساعدات، تبعًا الأوامر الملكية الصادرة من خادم الحرمين الشريفين) المنصوصة على ضرورة وصولها للمستفيدين.

صرف حساب المواطن 1442

حددت الوزارة موعد إنفاق حساب المواطن في العاشر من الشهر وأوضحت أنه إذا صادف هذا اليوم يوم جمعة، فسوف يتم إيداع أموال المواطن خلال اليوم السابق للجمعة، وهو الخميس، وهذا لن يتعارض مع عطلة البنوك، وفي حال تزامن ميعاد صرف المبلغ المستحق مع يوم السبت، تقوم الوزارة بإيداع المبالغ المطلوبة في ثاني يوم أي الأحد، حيث أعلنت الوزارة عن إصدار نتائج استحقاق الدفعة 42 لحسابات المواطنين.

يشار إلى أن التطبيق يدعم المواطنين السعوديين غلق باب التسجيل في الجولة ٣ من الدعم في 10 يناير عام 2018 ، حيث يتزامن هذا اليوم مع اليوم الأول لدفع الدفعة ٣ من المواطنين، ومن بين التعديلات إلزام الأشخاص المستقلين عن طريق زيادة دليل على استقلالية السكن لكل من بلغ سن ١٨ سنة أو أكثر، عن طريق تحميل أحد الأدلة التالية:

عقد إيجار موثق من منصات لإيجار.

صك ملكية خاص بالسكن.

شهادة جامعية أومن إحدى المعاهد أو من الكليات العسكرية) باعتبار أنها شرط أساسي كي تضمن دوام الدعم.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يمكن للمواطن الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 42 من خلال إتباع الخطوات الآتية:

أولا: قم بالدخول على موقع “حساب المواطن“.

ثانياً: قم بتسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية.

ثالثاً: قم بالدخول على “الاستعلام عن حساب المواطن”.

رابعاً: قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك.

خامساً: أضغط على كلمة “استعلام”.

سيظهر لك حينها بياناتك الشخصية وقيمة المساعدة المالية المقدمة من حساب المواطن ورقم الحساب المرسل عليه وموعد صرفها.