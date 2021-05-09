موعد المساعدة المقطوعة تفاصيل صرف مقطوعة الضمان بالمملكة

تعتبر المساعدة المقطوعة 1442 هي أفضل المساعدات المالية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمجموعة كبيرة من فئات المواطنين، وتحرص حكومة المملكة على صرف الك المساعدة في مواعيدها المقررة، ولذلك ينتظر المواطنين السعوديين الآن موعد صرف المقطوعة خلال وقت بسيط، كما يمكنهم الآن الاستعلام عن موعد الاستحقاق وقيمته من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المساعدة المقطوعة

حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وصول مقطوعة الضمان الاجتماعي لمستحقيها تم تحديد بعض الفئات المستفيدة من تلك المقطوعة، وهي:

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأسر محدودة الدخل.

الأشخاص المعاقين.

الأسر للعائل المسجون.

الأسر للعائل الشهيد.

الأسر لعائل مفقود.

كبار السن.

المطلقات والأرامل من السعوديات.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

لا يتم صرف المساعدة المقطوعة 1442 في مواعيد عشوائية، حيث يتم تحديد موعد معين لصرف المساعدة المقطوعة، ويتم الإعلان عن التوقيت من خلال موقع الوزارة ومن خلال الحسابات الرسمية أيضا، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن موعد صرفها من خلال القيام بالخطوات الآتية:

أولاً: يلزم الدخول على موقع “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“.

ثانياً: في تلك الخطوة يلزم القيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة السر.

ثالثاً: أدخل على خيار “الاستعلام عن المساعدة المقطوعة”.

رابعاً: قم بكتابة (الاسم – رقم السجل الدني – رقم الطلب).

خامساً: اضغط على كلمة “استعلام”.

وبمجرد القيام بتلك الخطوات سيظهر كافة البيانات للمواطن وقيمة المساعدة المقطوعة المحددة له، بالإضافة إلى موعد صرفها القادم.

كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة

يلزم قبل الإقبال على خطوة التقديم في الحصول على المساعدة المقطوعة عليك التأكد من كونك من الفئات المستحقة لها، وبعد ذلك يمكنك التسجيل في الحصول عليها من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على الرابط المباشر لوزارة التنمية والموارد السعودية.

بعد ذلك عليك الدخول على خدمة “التسجيل في المساعدة المقطوعة”.

وعليك حينها كتابة جميع البيانات ومراجعتها جيداً قبل تقديمها.