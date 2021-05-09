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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر المبارك 1442 في السعودية، كل عام وحضراتكم بخير اقترب حلول عيد الفطر المبارك، حيث قارب شهر رمضان الكريم على الانتهاء، ليبدأ المسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها في الاستعداد بالاحتفال بعيد الفطر المبارك، أملين من الله عز وجل أن يتقبل منهم صيام وقيام شهر رمضان المبارك الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، ودائماً ما تكون احتفالات المسلمين بالأعياد تكون وفقاً لما أمرنا به الله عز وجل وبما أوصانا به نبينا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم، حيث يبدأ الاحتفال بصلاة العيد وذلك لشكر الله عز وجل بأنه قد أنعم علينا بصيام شهر رمضان المبارك وأنه مد في أعمارنا حتى نصل إلى هذا الشهر الفضيل.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية 1442

أصدر وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، تعميم يتضمن تحديد موعد صلاة العيد في كافة مدن المملكة، كما يتضمن هذا التعميم الإجراءات الاحترازية التي ينبغي الالتزام بها عند أداء صلاة العيد، حيث شدد على ضرورة قيام كافة المساجد والجوامع باتخاذ ما يلزم من اجراءات احترازية ووقائية لمنع تفشى جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) خاصة في ظل وجود الموجه الثالثة منه، والخوف من المتحور الهندي لشراسته.

وينص التعميم الذي أصدره الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بخصوص موعد صلاة العيد كما يلي:-

* أن يكون وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك 1442 بعد شروق الشمس بربع ساعة في جميع أنحاء المملكة.

* التوسع في أماكن إقامة صلاة العيد في جميع مصليات الأعياد بحيث تشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي يتم فيها إقامة صلاة الجمعة.

وبهذه المناسبة يسر لنا أن نقدم لجميع متابعينا التهنئة بقدوم العيد السعيد.