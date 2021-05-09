حساب المواطن الدفعة 42 رمضان 1442 موعد الصرف وخطوات الاستعلام

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عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 42 , يأمل جميع المستفيدين في الحصول على دفعة حساب المواطن الثانية والأربعون في خلال شهر رمضان، حتى تكون فرصة لهم لشراء كل ما يلزمهم في تلك الفترة، قبل قدوم عيد الفطر المبارك، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج التي تقدمها الدولة للأسر الأشد احتياجًا، ومحدودي الدخل، وهذا من ضمن تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، للنهوض بمستوى المعيشة لكل المواطنين بالمملكة، ويمكن الاستعلام عنه نزول الدفعة للمستحقين من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج، وفي خلال السطور القادمة سنتعرف سويًا على موعد صرف حساب المواطن الدفعة رقم 42 رمضان 1442، وطرق الاستعلام في خطوات بسيطة.

حساب المواطن الدفعة 42 رمضان 1442

تم تأسيس برنامج حساب المواطن من أجل مساعد المواطنين السعوديين محدودي الدخل، والأرامل والمطلقات، وللأشخاص ذوي الإعاقة، ولقد تم وضع بعض من شروط الاستحقاق التي يأتي على رأسها أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون له مصدر دخل أساسي بخلاف الدفعة التي يحصل عليها من برنامج حساب المواطن، وألا يكون له سجل تجاري، بالإضافة إلى ضرورة سريان الهوية الوطنية له، وألا يكون مسجلًا في أيً من البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة.

ومنذ بداية إطلاق البرنامج تحدد موعد الصرف في اليوم العاشر من كل شهر، وفي حال تصادف يوم العاشر يوم عطلة أو إجازة رسمية في المملكة، يتم ترحيل أو تقديم اليوم.

هذا ولقد تقرر موعد صرف راتب برنامج حساب المواطن الدفعة رقم 42 رمضان 1442 غداً الأثنين الموافق اليوم العاشر من شهر مايو 2021، والذي سيوافق اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان 1442هـ.

خطوات الاستعلام عن راتب حساب المواطن

يمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن صرف الدفعة من خلال البرنامج الرسمي للبرنامج، والذي يمكن زيارته عن طريق الضغط على رابط حساب المواطن ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-