شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي السعودي ومواعيد الصرف

نعرض لكم خلال المقال شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي السعودي والذي يعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها هيئة الضمان الاجتماعي للمواطنين المستحقين، وذلك بناءا على توجيهات من الحكومة السعودية وعلى رأسها الملك سلمان والذي أوصى بضرورة الاهتمام بالمواطنين وخاصة محدودي الدخل، حيث يمكن لمن يتوافر فيهم الشروط الحصول على الدعم المقدم من قبل المملكة العربية السعودية والذي يتم منحه للأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وذلك حيث تهتم المملكة بالظروف المعيشية لجميع المواطنين، بالإضافة إلى وجود فيروس كورونا المستجد الذي أوقف جميع الأنشطة والمجالات، لذا قررت القيام بصرف مبالغ مالية للأسر الفقيرة والمتعففة عن الطلب، ولكن كان ذلك بفرض عدة شروط أوجبت توافرها في المستحق لهذه المنحة.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

وتم الإعلان عن الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل استحقاق الحصول على الدعم وهي:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي سعوديا متوطن، ومقيم إقامة دائمة ومستمرة داخل المملكة.

أن ينطبق عليه نسبة الدخل المنصوص عليها في اللوائح المتواجدة والصادرة من قبل المسئولين.

تتمكن أيضا المرأة الأجنبية الغير السعودية الحصول على هذا الضمان إذا كانت متزوجة من رجل سعودي.

أيضا المرأة المطلقة المسئولة عن أبناء وأولاد يمتلكون الجنسية السعودية له الحق في الحصول على هذا الضمان حتى ولو كانت غير سعودية.

كذلك الأشخاص ذو الإعاقات والأمراض المستعصية ،والأيتام الغير قادرين على العمل.

الأشخاص الذين يطبق عليه لائحة الأملاك، واستخدام الثروة.

التقديم لمعاشات الضمان الاجتماعي

لقد أتاحت المملكة العربية السعودية لجميع الأسر المتواجدة في المملكة الغير قادرين على تحمل نفقات أنفسهم وأولادهم مبلغ من المال تصرفه المملكة بشكل شهري للأشخاص الذين توافرت فيهم الشروط السابقة، وأصبحوا مستحقين لها، وذلك بالقيام بفحص الأوراق والبيانات المقدمة من قبل المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي، وتبين مدى استحقاقهم.