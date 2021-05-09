نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب قيمة فاتورة الكهرباء بالخطوات ورابط تحميل تطبيق الكهرباء ALKAHRABA في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب فاتورة الكهرباء وكيفية قراءتها من خلال الدخول على الصفحة الرسمية للشركة السعودية للكهرباء، حيث تزداد يومياً عمليات البحث في الساعات الأخيرة حلو الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية لهذا الشهر وتطبيق الكهرباء الذي تم الإعلان عنه ويتم تحميله على الهاتف المحمول، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال رابط تحميل تطبيق الكهرباء ALKAHRABA بالخطوات، وكيفية حساب قيمة فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى خدمات الشركة التي يمكن الاستفادة منها والعدادات الذكية التي تم الإعلان عنها، لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في 2030.

تطبيق الكهرباء ALKAHRABA:

قامت الشركة بتوفير تطبيق الكهرباء بعد طلب من كافة المستخدمين، وذلك تزامناً مع الفترة الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى تقليص الحركة وصعوبة الذهاب إلى الأماكن المراد الذهاب إليها ومن ضمنها المرافق العامة، فقد سعت الحكومة السعودية بمختلف الأشكال إلى توفير تطبيق الكهرباء ALKAHRABA، ومن خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال نعرض رابط تطبيق الكهرباء الذي تم الإعلان عنه، حيث يسهل هذا التطبيق التعامل بين الشركة والعميل المستفيد من الخدمة.

رابط تحميل تطبيق الكهرباء ALKAHRABA:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مايو:

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر من خلال رقم الهوية الخاص بالشخص المستفيد من الخدمة، ويتم الاستعلام من خلال بعض الخطوات التي يتم اتباعها للتمكن من معرفة قيمة الفاتورة وحسابها، علماً بأن الشركة السعودية للكهرباء تقدم العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها وهي: (العدادات الذكية – الفاتورة الثابتة – حاسبتي – الاستعلام عن فاتورة الكهرباء – وغيرها من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها، ويتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع الشركة وإدخال رقم الهوية.

حساب قيمة فاتورة الكهرباء شهر مايو:

ازدادت التساؤلات من قبل الأشخاص المستفيدين من خدمة الكهرباء حول أسعار الفاتورة هل هناك زيادة نظراً للأوضاع التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، ولكن أوضحت الشركة السعودية للكهرباء إمكانية حساب قيمة فاتورة الكهرباء والاحتفاظ بالفاتورة وذلك من خلال الدخول على الموقع ثم إدخال رقم المدينة ورقم الهوية يتم عرض القيمة.

الفاتورة الثابتة:

تعد الفاتورة الثابتة من أكثر الخدمات التي يلجأ إليها المستفيدين وذلك لما حققته من أهداف أهمها تخفيف العبء عن المستهلك، حيث تعد الفاتورة الثابتة هي الطريقة التي تساعد المستهلك على دفع مبلغ الفاتورة بالتقسيط على مدار السنة، وقد اشترطت الشركة إنه يتم استخدام هذه الخدمة وفقاً لشروطها وعدم التأخر في دفع القسط وفي حالة التأخر عن الدفع يتم فصل الخدمة وقطع الكهرباء في حالة تكرار التأخر والامتناع عن الدفع لمدة شهريين متتاليين.

العدادات الذكية:

يعد هذا المشروع من أفضل المشاريع التي حققتها الشركة السعودية وذلك لتخفيف العبء عن المستهلك والحصول على أفضل خدمة وفقاً للتطورات المستمرة، ويعد هذا المشروع جزء من رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية التي تسعى إلى تحقيقها، وقد وصل عدد تركبيات العدادات الذكية حتى الآن تجاوز 10 ملايين عداد ذكي.

نظام الحوسبة السحابية الجديد:

ومن الجدير بالذكر أن الشركة بدأت العمل بنظام استهلاك الكهرباء وفقاً للنشاط الجديد الذي تم الإعلان عنه، وهذا النشاط هو نشاط الحوسبة السحابية الجديدة بقيمة 18 هللة/كيلو واط في الساعة في المنشآت التي تتوافر فيها هذه الشروط، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعينا هذه الشروط: