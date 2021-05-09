قرض آهل بلا كفيل بمبلغ 60 ألف ريال وبدون فوائد لمدة 5 سنين لدى بنك التسليف

قرض منتج آهل يتيح فرص الحصول على تمويل بدون فوائد بفترة سداد ميسرة لمدة طويل الأجل حتى 5 سنوات وقد أثبت منتج آهل نجاح كبير في تمويل الكثير من أفراد المجتمع السعودي حيث يمنح تمويل يمتاز بالسيولة النقدية حتى مبلغ 60 ألف ريال سعودي لدعم الأسر التي تحتاج إلى ذلك القرض لتخفف عليهم أعباء المعيشة في الوقت الراهن لعام ١٤٤٢ هجرياً وفرت لهم كافة المزايا التمويلية بشرط تحقيق جميع الشروط والاحكام اللازمة للحصول على منتج آهل بالسعودية ويمكن تحقيق ذلك من خلال الدخول على رابط التقديم على قرض تمويل آهل الميسر للسعوديين والسعوديات عبر بنك التسليف والادخار السعودي المعروف الآن ببنك التنمية الاجتماعية

شروط الحصول على قرض تمويل آهل الميسر للسعوديين

منتج آهل في المملكة يمتاز بالأقبال الشديد على طلب التمويل وذلك من خلال موافقة بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية على العميل المتقدم لذلك يجب توفير جميع الشروط والاحكام اللازمة والمعلن عنها كما يلي بالتفصيل

يفضل أن يكون عمر المتقدم من سن 21 سنة إلى 60 سنة والمتقاعد حتى 70 سنة للحصول على طلب التمويل من منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

منتج آهل يسمح التقديم عليه جميع المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات بشرط توفير كفيل ولكن لا يطلب من العامل في الحكومة السعودية توفير موافقة من كفيل غارم عند التقديم

لابد من سداد كافة القروض الحاصل عليها قبل التقديم على قرض آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية وعدم وجود أي مصدر أخر للتمويل بخلاف قرض منتج آهل

يحتاج منتج آهل أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن ألفين ريال سعودي عند طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية

مميزات قرض تمويل آهل الميسر للسعوديين عبر بنك التنمية الاجتماعية