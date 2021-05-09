ترقب اسعار البنزين الجديدة في السعودية أرامكو مراجعة شهر مايو 2021

إن أسعار البنزين دائمًا ما تكون في زيادة في كثير من الدول كالمملكة العربية السعودية وغيرها وذلك لأسباب كثيرة لا يمكن حصرها، لكن في الأغلب يحدث ذلك بسبب هبوط سعر الريال السعودي مقارنةً بالدولار الأمريكي، وفي مقالنا هذا سنتناول قضية ارتفاع أسعار البنزين في السعودية، ولا يوجد فرد واحد من أفراد الشعب السعودي إلا وقد سمع عن شركة أرامكو المتخصصة في تحديد أسعار البنزين والنفط، والتي أيضًا تقوم بعمل بعض الدراسات لكي تتم الموازنة بين أسعار البنزين مع الاستهلاك السنوي للشعب السعودي، لكن المسؤولين عن مؤسسة أرامكو ذكروا في آخر تصريحاتهم أن أسعار البنزين سوف تتغير بشكل شهري بعد الآن.

أسعار البنزين بالسعودية

لقد تم البدء في تنفيذ القرارات الجديدة لشركة أرامكو حيث أنه بالفعل تم رفع سعر اللتر من البنزين والنفط منذ شهر إبريل لعام 2021، وذلك بموجب بيان رسمي تم نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، ليبلغ سعر اللتر من البنزين 91 حوالي 1.199 ريال، أما بنزين 95 الأحمر فإن اللتر الواحد منه يقدر بحوالي 2.1 ريال سعودي، في حين أن سعر الكاز لم تحدث زيادة له فهو ما زال بسعر 0.70 ريال سعودي للتر الواحد منه.

توقعات أسعار البنزين في السعودية

نتيجة لزيادة الاستهلاك للبنزين داخل المملكة العربية السعودية فقد قامت مؤسسة أرامكو برفع الأسعار، والآن سنطلعكم على التوقعات الخاصة بالأسعار الجديدة:

من الممكن أن يصل سعر اللتر من بنزين 91 إلى 1.81 ريال تقريبًا، أما بنزين 95 فقد يصل إلى 1.75 ريال سعودي للتر الواحد.

وبالنسبة لبنزين الديزل فإن متوسط سعره سوف يكون 0.52 ريال سعودي، وهذه الأسعار ما هي إلا بعض التوقعات ولكن الفعلي المراجعة التي تكون عبر شركة أرامكو غداً الإثنين الموافق السابع والعشرون من شهر رمضان الكريم والعاشر من مايو.