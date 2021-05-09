نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1442 // وموعد نزول راتب التأهيل الشامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، التعجيل ب موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر شوال، والذي تعارض موعد صرفه في اليوم الأول من شهر شوال 1442 مع يوم 13 مايو وهو أول أيام أجازة عيد الفطر المبارك، فقررت تقديم الموعد ليتم إيداع المبالغ المقررة للمستحقين اليوم في حساباتهم البنكية ليستطيعوا صرفها قبل حلول أجازة عيد الفطر، لتساعد الأسر المستفيدة في تلبية احتياجات ومصاريف العيد ويمكن للمستفيدين الدخول على رابط وزارة الموارد والاستعلام عن كافة التفاصيل، وتأتي هذه الخطوة من الوزارة للتماشي مع المطالب التي كانت ترد إليها من المستفيدين، بتبكير الصرف قبل إجازة عيد الفطر وهو ما تم اليوم وفيما يلي التفاصيل.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي شهر شوال 1442

بحسب الجداول والمواعيد الرسمية كان مقرر الصرف يوم الخميس القادم 2021/05/13 الموافق الأول من شوال لعام 1442، ولتصادف هذا اليوم مع عطلة إجازة عيد الفطر تقرر تقديم الموعد إلي اليوم الأحد 2021/05/09 الموافق 28 من شهر رمضان 1442، وهذا وفق القوانين التي تنص على تقديم الموعد حال تصادفه مع يوم عطله رسمية.

الفئات المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي

تقدم راتب الضمان للفئات التي فقدت عائلها، ومن هم أصحاب الدخول البسيطة، وكبار السن أصحاب الشيخوخة الغير قادرين على العمل، النساء الأرامل الذين فقدوا عائلهم الوحيد، الأطفال الأيتام الذين لا عائل لهم، وتقدم لأسر المدمنين للمخدرات، وأسر الغائبين والمفقودين والغير مستدل عليهم. المرأة بلا عائل المطلقة والمهجورة والمعلقة.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وقيمة الراتب

الفرد الواحد مقرر له 1000 ريال شهرياً، الفردين مقرر لهما 1280 ريال.

الأسرة المكونة من 3 أفراد قيمة الراتب 1570 ريال، الأسرة المكونة من 4 أفراد 1855 ريال.

الأسرة المكونة من 5 أفراد قيمة الراتب 2140 ريال، الأسرة المكونة من 6 أفراد الراتب يبلغ 2400 ريال.

النظام الجديد للضمان الاجتماعي في السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تسعى دائماً وزارة الموارد البشرية إلي التطور وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها وهم بالملايين داخل المملكة، لذا قام بإطلاق البوابة الإلكترونية لتقديم كافة خدماتها إلكترونياً للمستفيدين، خاصاً في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي جعل من التواجد بأعداد كبيرة في أي مكان من الأشياء الخطرة والمسببة لانتشار الفيروس لذا تسعى لتقديم كافة الخدمات إلكترونياً.

موعد نزول راتب التأهيل الشامل

الموعد الرسمي لنزول راتب التأهيل الشامل هو يوم 2021/05/26، وهناك مناشدات من مستفيدي التأهيل الشامل من تقديم موعد الصرف قبل إجازة عيد الفطر أسوة براتب الضمان، وتأمل الفئات المستحقة لراتب التأهيل بتقديم الموعد لكي يتم صرفه قبل العيد، لتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين في مثل هذه المناسبات أو على أقل تقدير صرف جزء منه.