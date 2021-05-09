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عمر شويل - جدة ايداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي حتى نهاية الأحد 1442 هـ ، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ايداع معاشات الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية لشهر شوال قبل الموعد المُحدد الخميس المُقبل حتى يتمكن المواطنون السعوديون في تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على توفير حلول للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وصاحبة الدخل المحدود لإعانتهم على الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمرون بها وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة، لتحتل المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية المرتبة الخمسين في العطاء الخيري للكثير من الأسر السعودية.

ايداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي حتى نهاية الأحد 1442 هـ

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية اليوم معاشات الضمان الاجتماعية في حسابات المستفيدين و المستفيدات ويستمر الإيداع حتى نهاية الأحد ويختلف موعد الإيداع من بنك إلى آخر.

معاش الضمان الاجتماعي عبارة عن مبلغ مالي يمكن استخراجه من الزكاة بصفة شهرية لمساعدة المواطنين السعوديين المحتاجين والذين يعانون من ظروف معيشية وحياتية صعبة، بهدف توفير كافة متطلبات الحياة الضرورية من مأكل وملبس وخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

الشروط التي يجب مراعاتها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي 1442 هـ

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عدة ضوابط لحصول المستفيدين على معاش الضمان الاجتماعي، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المُستفيد سعودي الجنسية، بخلاف المرأة الأجنبية أو الأرملة المتزوجة من سعودي، وأبناء المرأة السعودية من زوجها الأجنبي.

أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

عدم زيادة الدخل الشهري للمستفيد عن راتب المعاش الإجتماعي.

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي 1442 هـ

كبار السن من الرجال والنساء العاجزين عن العمل.

المرأة التي بلا عائل وتشمل المطلقة مع أبنائها، و الأرملة، والمهجورة، و المُعلقة، و زوجة المفقود أو الغائب.

أسرة الغائب أو المفقود.

ذوو الإعاقات المختلفة الغير قادرين على العمل ودون عائل.

محدودي الدخل المقيمين في المملكة.

كيفية الإستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة 1442 هـ