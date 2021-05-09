حالا دفعة مايو.. رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة الـ 42 برقم الهوية 1442

تعاظمت نسبة البحث بشكل مرتفع عبر محرك جوجل، من قبل المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك لمعرفة موعد صرف حساب المواطن، وذلك بعدما أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على موقع تويتر، بأنه من المقرر أن يتم صرف الدفعة 42 من حساب المواطن يوم الإثنين القادم الموافق 10 مايو 2021، حيث سيتم ايداع الدفعات في حسابات المستفيدين والذين تنطبق عليهم الشروط، ومع اقتراب نزول الدفعة الثانية والأربعون يرغب الكثير من المستفيدين في معرفة كيفية الاستعلام عن حساب المواطن دفعة 42، وفي سطور هذا المقال المفصل نوضح لكم خطوة بخطوة كيفية الاستعلام بشكل صحيح.

موعد نزول حساب المواطن

يتم صرف وايداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين من الضمان يوم غد الإثنين الموافق 10/5/2021، 28 رمضان 1442 هجرية، وتجدر الإشارة إلى أن الإيداع يتم في حسابات جميع المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن في حالة كان يوم إجازة تتم ايداع الدفعات في حسابات المواطنين قبل بيوم أو بعد بيوم أي في اليوم التاسع أو الحادي عشر من كل شهر ميلادي، وجدير بالذكر بأن حساب المواطن حصل على بطولة مسار الإلكترونية لمجتمع المعلومات التابع للأمم المتحدة.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن 1442

نستعرض لكم خطوة بخطوة كيفية الاستعلام عن حساب المواطن 1442، كل ما عليك هو أن تنفذ الخطوات التالية بشكل دقيق وصحيح من أجل أن تحصل على استعلام صحيح.

في البداية يتوجه المواطن إلى رابط الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن المتوفر على شبكة الإنترنت. ثم بعد ذلك يتم ادخال وكتابة رقم البطاقة الشخصية للمواطن. أخيرا النقر على أيقونة الاستعلام حيث ستشاهد مباشر كافة التافصيل الخاصة بالدفعة 42 الخاصة بك.

تستفيد الالاف من العائلات من الدعم الذي تقدمه الحكوم السعودية لجميع المواطنين المستحقين لهذا الدعم، حيث وضعت العديد من الشروط لمن يرغب في الاستفادة من دعم حساب المواطن، حيث يجب أن يكون المتقد حامل الجنسية السعودية ومقيم في المملكة، كما من الضروري أن يكون مستقل ومن أحصاب فئات الدخل المحدود أو العاملين بنظام اليومية، ويجب أن لا يتخطى الدخل الخاص بالمواطن 600 ريال سعودي.