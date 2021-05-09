نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا تقديم معاش الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم خطوات تقديم معاش الضمان الاجتماعي والتي قامت وزارة الموارد البشرية بمنحه لجميع المواطنين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي الخاص بشهر رمضان المبارك 1442 وذلك في حسابات المستفيدين، وهو يشمل الجزء الأساسي من المعاش مع مجموعة من المساعدات النقدية للمستفيدين من اجل تخفيف العبء عليهم في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة وخاصة بعد قرار غلق البلاد وفرض قانون حظر التجول لحماية المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس المستجد.

معاش الضمان الاجتماعي

يساعد معاش الضمان الاجتماعي في تخفيف أعباء الحياة على المواطنين بشكل كبير من خلال سد جزء من فواتير الكهرباء وشراء مستلزمات الحياة اليومية من سلع استهلاكية وغيرها وهذا المعاش يتم منحة للمواطنين المستحقين بعد استيفاء الشروط عليهم.

قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة بإيداع المعاشات للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي بأثر رجعي وذلك للمواطنين الذين لم يستفيدوا من المعاش في الأشهر الماضية على أن يتم رصف مبلغ المعاش لهم بأثر رجعي عن طريق التقديم على معاش الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية وهذا من أجل التخفيف على المواطنين.

المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية من برنامج حساب المواطن

رابط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي 1442

شددت الوزارة على منع إسقاط أي مواطن من الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك وهذا يتم تطبيقه على كل الفئات المستفيدة والتي من المقرر إسقاطهم وذلك باستثناء حالات الوفاة للفئات المستفيدة.

ويمكنكم التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي من خلال الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية والنقر على زر الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار تسجيل الدخول للاشخاص المسجلين بالفعل إما في حالة المستخدمين الجدد اختيار تسجيل مستخدم جديد لإنشاء حساب خاص، كتابة البيانات المطلوبة الاسم رقم الهوية تاريخ الميلاد كلمة المرور ورقم الجوال وانتظار استلام رمز التأكيد والضغط على التسجيل.