غدا صرف حساب المواطن الدفعة ٤٢ وحساب المواطن بطلا بالأمم المتحدة

غدا صرف حساب المواطن الدفعة ٤٢ ينتظرها كل من يلتحق بمنظومة حساب مواطن السعودية وهي عبارة عن دفعات نقدية بدأت المملكة بإشراف وزارة التنمية البشرية بصرفها للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وذلك لمعاونتهم على مصاعب الحياة وتخطيهم لأي زيادة وارتفاع في الأسعار وخاصة للأسر ذوي الدخل المنخفض، وظهرت فائدة هذه المنحة خاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا لما تعرض له الناس من أزمات مادية نتيجة لركود التجارة وحظر التجوال والإجراءات الاحترازية المشددة فكان كل ذلك نتيجة لتأزم الحالات المادية للمواطنين وجعلهم أكثر شغفا لانتظار موعد نزول حساب المواطن.

غدا صرف حساب المواطن الدفعة ٤٢

سيتم بدءا من غدا الإثنين الموافق ٢٨ رمضان ١٤٤٢ أي اليوم العاشر من شهر مايو الجاري البدء في صرف الدفعات النقدية التابعة لمنظومة حساب المواطن المستحقين بها، ويعد هذا هو الميعاد المقرر شهريا لبدء صرف دفعات حساب مواطن ما لم يصادف إجازة رسمية ففي هذه الحالة يتم صرفها يوم ٩ أو يوم ١١ بالشهر، ويستمر هذا النظام منذ بداية منظومة حساب مواطن التي انطلقت منذ ديسمبر ٢٠١٧ لتصل للدفعة ال ٤٢ خلال شهر مايو ٢٠٢١، ويمكن متابعة الدفعات وموعد نزولها عبر التطبيق التي أصدرته المنظمة منذ مارس ٢٠١٩ ليسهل على المواطن المستحق للدفعات بالتواصل ومعرفة تفاصيل الدفعة وتقديم أي شكاوي او مقترحات ويتمكن من خلال هذا التطبيق أيضا تعديل أي بيانات خاصة به قد تؤثر على قيمة دفعة حساب المواطن بزيادة أو النقصان كالدخل الشهري، أو عدد أفراد الأسرة.

حساب المواطن بطلا عالميا بالأمم المتحدة

حققت منظومة حساب المواطن مسار الحكومة الألكترونية التابع للأمم المتحدة ٢٠٢١ من خلال مسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS الفئة السابعة، وفي تصريح للأستاذ وليد الأسمري مدير عام برنامج حساب مواطن أن هذه الجوائز تمنح المنظومة قيم عالية تقديرا لمجهوداته ونظمه التي تسعى دائما وراء النهوض بمستوي المواطن.

شروط التسجيل بحساب المواطن برقم الهوية

تشترط وزارة التنمية البشرية السعودية بعض الشروط للتسجيل بمنظومة حساب المواطن ومن هذه الشروط: