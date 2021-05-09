“الداخلية” تكشف عن تسجيل 25.6 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا خلال أسبوع

بلادي – الرياض :
كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل أكثر من 25.6 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا في جميع المناطق خلال أسبوع .
وجاءت أعلى المخالفات في منطقة الرياض بواقع 8.9 ألف مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ4.5 ألف، والمنطقة الشرقية بـ 3.8 ألف مخالفة.
وسجلت أقل المخالفات في منطقة نجران بـ99 مخالفة، تليها جازان بـ 176، وعسير بعدد 388 مخالفة.
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