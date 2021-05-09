بلادي – الرياض :
أعلن مرور محافظة الطائف ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضح أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وكان قائد المركبة وثق مخالفات قيادته المتهورة بعدة مقاطع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يعد تهديدا للأرواح على الطريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتعريض حياته والآخرين للخطر.. مرور الطائف يضبط قائد مركبة متهوراً وثق مخالفاته على مواقع التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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