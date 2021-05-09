“التنمية الزراعية” يعتمد الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة في مختلف مناطق المملكة

بلادي – الرياض : اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة في مناطق المملكة المختلفة خصوصاً مناطق الدرع العربي، وذلك تماشياً مع برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة ولتحقيق أهدافه التنموية. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم (الأحد) عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن الفضلي. وتابع المجلس في بداية اجتماعه الإجراءات المتخذة بشأن قراراته في اجتماعه السابق وما تم حيالها، كما اعتمد القوائم المالية للصندوق للعام المالي 1441-1442هـ المعدة حسب المعايير الدولية لأول مرة، وبحث أيضا عدداً من الموضوعات المتعلقة بأعماله واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

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