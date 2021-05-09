“الشؤون البلدية” تقر تعديلات على البروتوكولات الاحترازية لمحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل

بلادي – الرياض : أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعديلات على البروتوكولات الاحترازية الخاصة بمحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل. وتضمنت البروتوكولات المعتمدة إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين والموظفات، وأخرى تتعلق ببيئة محلات الحلاقة وصالونات التجميل. اضغط هنا للاطلاع على بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية اضغط هنا للاطلاع على بروتوكولات صالونات التجميل كتب في التصنيف: أخر الأخبار, بلادي المحلية

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