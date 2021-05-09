هرب من الموقع وقدم بلاغا كاذبا بسرقة سيارته.. ضبط قائد مركبة تسبب بحادِث مروري بالرياض

بلادي – الرياض :

ضبطت إدارة مرور منطقة الرياض، اليوم (الأحد)، قائد مركبة تسبب بحادِث في حي اليمامة بالرياض.

وأوضح مرور الرياض، أن المتهم هرب من موقع الحادث، وقدم بلاغًا بسرقة السيارة، ليتضح بعد الضبط عدم صحة أقواله وأنه من قاد المركبة وقت وقوع الحادِث.

وكان أحد المواطنين قد أبلغ، عن قائد مركبة، صدم أحد الأطفال وعدة سيارات، ما أسفر عن دخول الطفل للمستشفى، مناشدًا المسؤولين بسرعة ضبط الجاني، الذي فر من موقع الحادِث.