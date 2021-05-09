أمانة الشرقية توقع عقدا لتطوير المواقف والساحات بالمنطقة المركزية بالدمام بقيمة 117 مليون ريال

بلادي – الرياض :

وقعت أمانة المنطقة الشرقية مع إحدى الشركات الوطنية، عقدا استثماريا لبناء مبانٍ وطوابق للمواقف والساحات بالمنطقة المركزية بالدمام.

وذكرت الأمانة أن ذلك يأتي امتداداً لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها وطرح الاستثمارات النوعية وتطوير المناطق المركزية والاقتصادية ومواكبة التوجهات لأنسنة المدن.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة، محمد الصفيان، أن المواقع تم ترسيتها على إحدى الشركات الوطنية، تتضمن إنشاء وتطوير مبان وطوابق وساحات مخصصة للمواقف، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة والإدارة وبناء مجموعة من المحلات التجارية الإضافية وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية لتطبيق مفهوم المدن الذكية وعناصر جودة الحياة، بقيمة تقدر بـ 117 مليون ريال.

وأفاد بأن المحفظة الاستثمارية لمنظومة المواقف تزيد قيمتها على 1.6 مليار ريال، حيث ستسهم في تعزيز مفهوم كفاءة الإنفاق وترشيد التكاليف وتطوير الخدمات.