البنك المركزي السعودي يُحدد حالات إعفاء العميل من الأقساط المستحقة

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن الحالات التي يمكن فيها إعفاء العميل من سداد الأقساط المستحقة، حيث ذكر من خلال الموقع الإلكتروني عن الضوابط والإجراءات التي تتم للتحصيل من العملاء الأفراد، وحدد البنك هذه الضوابط الآلية التي يجب علي جهات التمويل سواء كانت بنوك أو شركات تمويل فى اتباعها مع العملاء الأفراد والضامنين لهم بهدف التحصيل، وكشف البنك بأن توافر ضوابط وإجراءات التحصيل وخاصة المتعلقة بالإعفاء من سداد الأقساط المستحقة تعتبر حماية مالية للعملاء، وتساعد فى تخفيف الضغوط المالية التي تنتج عن تغير ظروفا لعمل، كما أن هذه الضوابط تحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال تحديد الإجراءات التي يمكن لجهات التميل اتباعها فى حالة تعثر العميل عن سداد المستحقات.

البنك المركزي السعودي يُحدد حالات إعفاء العميل من الأقساط

وأشار البنك المركزي السعودي بأن العقود التي تم إبرامها من تاريخ 1-10-2018 يتم إعفاء العملاء من الأقساط المستحقة عنها فى حالتين فقط وهما الوفاة أو العجز الكلي، وذلك فى غضون شهر من تاريخ استلام الأوراق الدالة على ذلك، وتكون جهة التمويل فى هذه الحالة ملزمة بإعادة جميع الأقساط التي تم تحصيلها منذ تاريخ الوفاة أو العجز الكلي.

وقد استثني البنك المركزي السعودي من ذلك عقود التمويل التجارية وحالات الوفاة أو العجز الكلي الناتجة عن الأسباب التالية:-