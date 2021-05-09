نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الاجازات الجديد للقطاع الخاص 1442 موعد إجازة عيد الفطر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الاجازات الجديد للقطاع الخاص 1442 من أحدث الأنظمة التى قدمتها وزارة الخدمة المدنية السعودية، والذي لايعلم تفاصيله الكثير من العاملين في القطاع الخاص وفي الوقت الحالي، يبحثون عن موعد إجازة عيد الفطر 2021 في السعودية والتى تفصلنا عنها أيامًا معدودة ليترقبها المواطنين وسط حالة من الفرح والسعادة، بجانب تساؤلاتهم عن نظام الاجازات الجديد للقطاع الخاص 1442 شامل اللوائح التنظيمية المهمة، وتختلف إجازة عيد الفطر 2021 للقطاع العام عن القطاع الخاص، لذا نوضح كافة الملابسات حول إجازة عيد الفطر في السعودية.

نظام الاجازات الجديد للقطاع الخاص 1442

يشمل نظام الاجازات الجديد للقطاع الخاص 1442 في السعودية جميع الإجازات على مدار السنة المقدمة في المملكة العربية السعودية، وفق أحكام القانون المقدمة من وزارة الخدمة المدنية، ويضم القانون الإجازات في 1442 على النحو التالي:

الإجازة العادية ومددها.

دمج الإجازات العادية إلى بعضها.

الإجازة للعاملين في الوظائف التعليمية.

إجازة اليوم الوطني للمملكة.

احتساب مدة السجن الذي لا يستوجب الفصل من الإجازة العادية.

إجازة عيد الفطر.

إجازة عيد الأضحى.

أحكام الإجازة الاضطرارية.

أحكام الإجازة المرضية.

الإجازات الاستثنائية.

إجازات الوضع.

اجازات الرياضيين.

إجازات الأدباء.

حسم أيام الغياب من رصيد إجازات الموظف.

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للقطاع الخاص

تأتي إجازة عيد الفطر 2021 للقطاع الخاص وفق ما حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي بنهاية دوام يوم (الثلاثاء) 29 رمضان لمدة 4 أيام، ويجب على صاحب العمل التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام عيد الفطر المبارك يكون الخميس 13 مايو 2021 على أن يكون شهر رمضان كامل ثلاثون يوم.

كم متبقى على إجازة عيد الفطر 2021

من المترقب على إجازة عيد الفطر 2021 حوالى 4 أيام وساعات وتستمر العطلة أربعة أيام حتى 5 شوال 1442 في القطاع الخاص، وأتاحت المملكة صلاة العيد في المساجد الكبري وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.