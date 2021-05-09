نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الاتصالات السعودية stc تعلن فتح باب التدريب التعاوني 2021 رابط careers.stc.com.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اليوم شركة الاتصالات السعودية stc أكبر مقدم لخدمات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن فتح باب التدريب التعاوني للعام 2021 لمن يرغب في الحصول على فرصة التدريب، في أفضل شركات الاتصالات في العالم وهي الشركة السعودية، هذه الدورات التدريبية هي بمثابة شهادة خبرة تفتح لك المجال للعمل في كبرى شركات الاتصالات سواء داخل المملكة أو خارجها، وحددت الشركة شروط عامة لمن يرغب في التقديم للتدريب بها، وموعد التقديم وقالت أن على من يرغب في التقديم عليه الدخول على رابط التقديم الذي سنقدمه لكم داخل المقال.

نبذة مختصرة عن شركة الاتصالات السعودية stc

هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1998 ميلادي، وفي عام 2002 تم إدراجها في البورصة السعودية عام 2002 يعمل بالشركة 17 ألف موظف سعودي وغير سعودي، وتعد من كبرى الشركات في العالم التي تقدم خدمات الاتصالات، وفي عام 2020 أطلقت الشركة خدمة 5G الجيل الخامس، وتقدم الشركة العديد من الخدمات التكنولوجية التي أصبحت من ضروريات الحياة.

رابط التقديم في التدريب التعاوني COOP

أعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عن رابط التقديم للتدريب، وهو careers.stc.com.sa لمن تنطبق عليه شروط التقديم في المواعيد المحددة للتقديم.

موعد التقديم في التدريب التعاوني بشركة stc

أعلنت الشركة السعودية أن التقديم عبر الرابط المذكور أعلاه، بداية من اليوم الأحد 2021/05/09 الموافق 27 من شهر رمضان 1442، وينتهي التسجيل للتدريب التعاوني مع أكتمال العدد المطلوب.

الشروط العامة للتقديم في التدريب التعاوني بالشركة السعودية للاتصالات

أن يكون الشخص المتقدم للتدريب سعودي الجنسية. طلبة الجامعات في المستوى الأخير في التخصصات التالية “التقنية، الإدارية، الهندسية”. يجب أن يكون المتقدم للتدريب يجيد اللغة الانجليزية قراءة وكتابة.

مزايا التدريب في شركة الاتصالات السعودية stc

تعطي الشركة مكافأة شهرية للمتدربين.

تعطي الشركة الأولوية في التوظيف بها لحملة الدورات التدريبية وفرصة التدريب على يد خبراء بالشركة.

العمل على مشاريع عملية حقيقية والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.

الخدمات التي تقدمها شركة السعودية للاتصالات