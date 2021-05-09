مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 رابط مباشر للتقديم

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 من الأسئلة المثارة في المملكة العربية السعودية بجانب البحث عن رابط التقديم على الكلية التقنية، لاسيما أن شروط التسجيل في الكلية التقنية 1443 دقيقة، يجب أن يعلمها كل طالب وطالبة قبل بدء العام الدراسي الجديد 1443 في السعودية، وجاءت مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 مقسمة حسب المؤهلات، لاسيما أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحد المؤسسات السعودية الحكومية الرسمية المعنية بالتدريب التقني والمهني بمختلف مناطق المملكة.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443

حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني، مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 للرجال والنساء حسب كل برنامج على النحو التالي:

التسجيل في برامج البكالوريوس

بدء التقديم: الأحد بتاريخ 1442/11/10هـ الموافق 2021/06/08م.

انتهاء التقديم: الأربعاء بتاريخ 1442/11/20هـ الموافق 2021/06/30م.

دبلوم الكلية التقنية (للبنين والبنات ) صباحي ومسائي

بدء التقديم: الأحد بتاريخ 1442/11/17هـ الموافق 2021/06/27م.

انتهاء التقديم: الأربعاء بتاريخ 1442/11/27هـ الموافق 2021/07/07م.

دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد للثانوية ومعاهد التدريب بالسجون

بدء التقديم: الأحد بتاريخ 1442/11/24هـ الموافق 2021/07/04م.

انتهاء التقديم: الأربعاء بتاريخ 1442/12/04هـ الموافق 2021/07/14م.

شروط التسجيل في الكلية التقنية 1443

جاءت شروط التسجيل في الكلية التقنية 1443 لجميع الطلاب والطالبات على النحو التالي:

المتقدم سعودي أو من أم سعودية. خريج الثانوية العامة، أو ثانوية المعهد العلمي، أو ثانوية الصم والبكم، أو المعهد الصناعي الثانوي. لايزيد عمر المتقدم عن ثلاثين عاماً. لايزيد المؤهل عن 5 سنوات. لايكون المتقدم خريجًا من أحد الجامعات السعودية. غير مستمر في البرنامج التدريبي للمتقدم عليه. لايكون خريجاً من البرنامج التدريبي المتقدم عليه. لايكون مفصولاً من أي كلية تقنية خلال الفصلين الماضيين. لا يكون مطوي القيد خلال الفصلين الماضيين. عدم التقديم على أي برامج آخرى متزامنة في نفس الفترة الزمنية. لايكون المتقدم موظف، وقبول الموظفين في حال إحضار موافقة من جهة العمل.

طريقة التسجيل في الكلية التقنية