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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 رابط مباشر للتقديم في المقال التالي
مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 من الأسئلة المثارة في المملكة العربية السعودية بجانب البحث عن رابط التقديم على الكلية التقنية، لاسيما أن شروط التسجيل في الكلية التقنية 1443 دقيقة، يجب أن يعلمها كل طالب وطالبة قبل بدء العام الدراسي الجديد 1443 في السعودية، وجاءت مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 مقسمة حسب المؤهلات، لاسيما أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحد المؤسسات السعودية الحكومية الرسمية المعنية بالتدريب التقني والمهني بمختلف مناطق المملكة.
مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443
حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني، مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 للرجال والنساء حسب كل برنامج على النحو التالي:
التسجيل في برامج البكالوريوس
- بدء التقديم: الأحد بتاريخ 1442/11/10هـ الموافق 2021/06/08م.
- انتهاء التقديم: الأربعاء بتاريخ 1442/11/20هـ الموافق 2021/06/30م.
دبلوم الكلية التقنية (للبنين والبنات ) صباحي ومسائي
- بدء التقديم: الأحد بتاريخ 1442/11/17هـ الموافق 2021/06/27م.
- انتهاء التقديم: الأربعاء بتاريخ 1442/11/27هـ الموافق 2021/07/07م.
دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد للثانوية ومعاهد التدريب بالسجون
- بدء التقديم: الأحد بتاريخ 1442/11/24هـ الموافق 2021/07/04م.
- انتهاء التقديم: الأربعاء بتاريخ 1442/12/04هـ الموافق 2021/07/14م.
شروط التسجيل في الكلية التقنية 1443
جاءت شروط التسجيل في الكلية التقنية 1443 لجميع الطلاب والطالبات على النحو التالي:
- المتقدم سعودي أو من أم سعودية.
- خريج الثانوية العامة، أو ثانوية المعهد العلمي، أو ثانوية الصم والبكم، أو المعهد الصناعي الثانوي.
- لايزيد عمر المتقدم عن ثلاثين عاماً.
- لايزيد المؤهل عن 5 سنوات.
- لايكون المتقدم خريجًا من أحد الجامعات السعودية.
- غير مستمر في البرنامج التدريبي للمتقدم عليه.
- لايكون خريجاً من البرنامج التدريبي المتقدم عليه.
- لايكون مفصولاً من أي كلية تقنية خلال الفصلين الماضيين.
- لا يكون مطوي القيد خلال الفصلين الماضيين.
- عدم التقديم على أي برامج آخرى متزامنة في نفس الفترة الزمنية.
- لايكون المتقدم موظف، وقبول الموظفين في حال إحضار موافقة من جهة العمل.
طريقة التسجيل في الكلية التقنية
- تسجيل الدخول على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
- الضغط على البوابة الإلكترونية للقبول.
- النقر على متقدم جديد.
- إضافة نوع ورقم الهوية.
- كتابة البيانات المطلوبة.
- أكتب رمز التأكيد.
- الموافقة على التعهد والإقرار.
- الضغط على التسجيل
- إضافة بطاقة الأحوال المدنية وكلمة المرور.
- التقديم على دبلوم الكليات التقنية صباحي أو مسائي.
- إضافة المعلومات الشخصية المطلوبة.
- حدد التخصص المطلوب حسب الرغبات.
- التأكيد على المؤهلات العلمية.
- الضغط على موافق.
- الضغط على تنفيذ الفرز.
- الضغط على تحميل إشعار التسجيل.
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