نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد الجوازات للمقيمين 1443 في السعودية على أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد الجوازات للمقيمين 1443 من الخدمات التى تهم كل مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، حتى يتمكنون من إجراءات الخدمات التى يحتاجونها من القطاعات الحكومية والخاصة، ويكون حجز موعد الجوازات للمقيمين 1443 على منصة أبشر وزارة الداخلية فبعد ملء البيانات المطلوبة في التسجيل لحجز موعد الجوازات يتولى الموقع فحص البيانات المتقدمة وإبلاغهم بموعد الحجز الذي يمكنهم الذهاب فيه إلى الجوازات لاستكمال الخدمات المختلفة، وذلك أكثر أمان في ظل الفترة الحالية التى يمر بها العالم وليس المملكة العربية السعودية فقط بسبب انتشار وباء كورونا، فبالتالي يكون حجز موعد الجوازات على أبشر وزارة الداخلية هو الأنسب للجميع والأسهل.

حجز موعد الجوازات للمقيمين 1442

أتاحت وزارة الداخلية السعودية حجز موعد الجوازات للمقيمين 1442 على بوابة أبشر بما يسهل للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من أي مكان إمكانية التقديم على الجوازات للمقيمين في السعودية دون الذهاب إلى المكاتب والتكدس في المؤسسات لاسيما في الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا، فأصبحت التعاملات الإلكترونية هي الأنسب، وتعتبر منصة أبشر وزارة الداخلية من أكبر المنصات الإلكترونية المعتمدة في المملكة لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين وتسهيل احتياجاتهم بعيدًا عن الطرق التقليدية.

طريقة حجز موعد الجوازات

يتمكن المواطنين والمقيمين طريقة حجز موعد الجوازات على منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر.

الضغط على أبشر للأفراد.

تسجيل رقم الإقامة والرقم السري.

اختيار خدمات حجز المواعيد الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الجوازات.

إضافة المعلومات المطلوبة.

التأكد من البيانات.

حدد فرع مديرية الجوازات الأقرب.

احجز الموعد المراد.

اختيار الخدمة المراد الحصول عليها

تأكيد الموعد.

تصل رسالة بعد ذلك تفيد بتأكيد حجز الموعد.

التوجة إلى مكاتب الجوازات في الموعد المحدد.

بذلك يكون قد اتضح كل مايخص طريقة حجز موعد الجوازات للمقيمين 1443 في المملكة العربية السعودية، والأوراق والبيانات المطلوبة للتقديم أونلاين على منصة أبشر وزارة الداخلية.