رابط التسجيل في الأمن السيبراني تعرف على الشروط وموعد التقديم والمميزات

رابط التسجيل في الأمن السيبراني، أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، عن فتح باب التقديم للتدريب في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ويستهدف التقديم حديثي التخرج من طلبة وطالبات الكليات والجامعات السعودية، كما يستهدف تدريب ورفع مهارات المتدربين في مجال الأمن السيبراني، ومدة التدريب 6 أشهر بعدها يمنح المتقدم شهادات خبرة في مجال الأمن السيبراني، كما أن التدريب على رأس العمل، وفي هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف بالتفصيل عن موعد وشروط التقديم.

رابط التسجيل في الأمن السيبراني

تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، على وضع استراتيجية واضحة للأمن السيبراني، وتعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية، كما أنها تقوم بعمل حصر للمنشآت الحكومية والجهات المهمة في الأمن السيبراني، ومنذ تم الإعلان عن رابط التسجيل والتقديم في الأمن السيبراني، وازداد البحث عن رابط التسجيل.

رابط التسجيل

يتم التسجيل من خلال رابط صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

موعد التقديم

قد بدأ التقديم من يوم السبت الموافق 8 مايو 2021، وينتهي يوم الاثنين 17 مايو 2021.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حديثي التخرج من أحد الكليات والجامعات في التخصصات الآتية (الأمن السيبراتي، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) وما يعادلها.

اجتياز كافة الاختبارات التي تجريها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدمين عن 3.75 من 5 أو 2.75 من 4 وذلك في آخر درجة حصل عليها وقد اجتاز اختبار التقييم والمفاضلة.

أن يكون مسجل في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.

ألا يكون المتقدم موظفاً.

ألا يكون للمتقدم سجل تجاري.

أن يكون حديثي التخرج وخريج الجامعات والكليات للعام 1442.

المزايا التي يحصل عليها المتدرب