سكني واحجز وحدتك بأسعار تبدأ من 455 ألف ريال في جوهرة الغروب بالرياض

في إطار ما توفره حكومة المملكة العربية السعودية من وحدات سكنية في جميع مناطق المملكة، فقد قامت منصة سكني بالإعلان عن توفير وحدات سكنية في مدينة الرياض بشروط معينة، وعلى من يرغب من المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية معرفة إمكانية هذه الوحدات السكنية في جوهرة الغروب في الرياض بأسعار تبدأ من 455 ألف ريال، لتوفير 70 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة ، وتعمل سكني على توفّير بيئة عصرية تتوافر فيها معايير جودة الحياة ، فقد أطلق برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان مشروع “جوهرة الغروب” بحي الغروب بمدينة الرياض، وذلك لتوفير 70 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي جميع احتياجات الأسر ومتاح الحجز لمن يرغب إلكترونياً من خلال تطبيق سكني.

حجز الوحدات إلكترونيا:

وأشار تطبيق سكني من خلال صفحته أن الوحدات السكنية تم تجهيزها وفقاً لمتطلبات المتقدمين، ويتم حجز هذه الوحدات من خلال الدخول على الرابط الرسمي لتطبيق منصة سكني عبر الرابط الإلكتروني سكني، أو من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض بالفرع الرئيسي، وذلك بهدف استمرار لجهود البرنامج في ضخ المشاريع وتسليم الوحدات السكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات سهلة وميسرة وباستحقاق فوري، وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم أن مشروع “جوهرة الغروب” يُعد أحد المشاريع تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، ويقع على مساحة تقارب 7 آلاف م2، ويوفّر بيئة عصرية تتوفر فيها معايير جودة الحياة وتتكامل فيها الخدمات والمرافق، وبأسعار تبدأ من 455 ألف ريال وبأقساط شهرية مُيسرة.

مشروعات برنامج سكني في الرياض:

وبعد أن قامت الإدارة بفحص نتيجة المشروع في الفترة الأخيرة، كانت النتيجة أن منطقة الرياض شهدت حوالي 23 مشروعاً سكنياً تم تنفيذه بشكل نهائي، حيث تتوزع الوحدات السكنية في أنحاء مدينة الرياض لتوفّر نحو 31 ألف وحدة سكنية متنوعة بنماذج وتصاميم متنوعة تشمل فلل وشقق وتاون هاوس، منها 12 مشروعاً ضمن ضاحية الجوان التي تُعد أكبر الضواحي السكنية وتقع شمال مدينة الرياض وتمتد على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 11 مليون م2 بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.

خيارات ومخططات متعددة:

ويستمر برنامج سكني في توفير المزيد من المشاريع والمخططات لتوفير خيارات تمكّن المواطنين من التملك ضمن إجراءات سهلة وميسرة وباستحقاق فوري لمن يرغب في شراء وحدة سكنية في اى منطقة من مناطق المملكة التي تقوم بتنفيذها على جميع اراضي المملكة ، وذلك لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -، كما يستهدف البرنامج خدمة 220 ألف أسرة خلال 2021، بعد أن تمكّن خلال عام 2020 من خدمة أكثر من 390 ألف أسرة منها أكثر من 138 ألف أسرة سكنت منازلها.