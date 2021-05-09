نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين لشهر مايو 2021 شركة ارامكو تعلن اسعار البنزين الجديدة في السعودية في المقال التالي
اسعار البنزين لشهر مايو 2021، أعلنت شركة ارامكو عن تحديث أسعار البنزين لشهر مايو ٢٠٢١، لذلك تزايدت عمليات البحث حول معرفة آخر المستجدات، ومن المقرر أن يتم طرح قائمة الأسعار الجديدة للبنزين لشهر مايو في اليوم العاشر، ويتم العمل بالأسعار الجديدة في صباح اليوم الحادي عشر من نفس الشهر، وإليكم تفاصيل ذلك من خلال التقرير التالي.
اسعار البنزين لشهر مايو 2021
ينتظر ملايين من المواطنين السعوديين صدور التحديث الجديد لـ اسعار البنزين لشهر مايو 2021، فالجميع الآن في حالة ترقب و يرغبون في معرفة ما إذا كانت الأسعار ستظل كما هي عليه أم انهم سوف يواجهون زيادة في أسعار البنزين خلال هذا الشهر، ومن الجدير بالذكر أنه يتم تحديد أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية وفقا للاقتصاد العالمي وكذلك سعر البنزين في باقي بلاد العالم وبعض العوامل الاقتصادية والمناخية الأخرى، وبعد الإفصاح عن السعر الجديد الذي يفترض تطبيقه في كافة أنحاء المملكة، تكون هناك رقابة مشددة من شركة أرامكو المسؤولة عن توزيع البترول بالسعودية وذلك بالتعاون مع الحكومة السعودية على كافة المحطات حتى لا يكون هناك أي تلاعب في الأسعار مع المستهلكين، حيث يقومون بإرسال عدة لجان تفتيشية خلال الشهر لمراقبة ذلك.
تحديث اسعار البنزين لشهر مايو 2021
إلى هذه اللحظة لم يتم تحديد اسعار البنزين لشهر مايو2021، ولكن ذكرت بعض المصادر المسؤولة أنه تسعى شركة ارامكو إلى خفض الأسعار على المواطن قدر المستطاع، أما عن الأسعار المتداولة في محطات البنزين حتى الآن هي كالآتي:
- سعر لتر البنزين 91 هو 1.9 ريال سعودي.
- أما سعر اللتر من بنزين 95 فقد وصل إلى 2.04 ريال.
- والكيروسين سعر اللتر منه إلى 0.70 ريال.
- بينما أصبح لتر الديزل 0.52 ريال .
- و سعر البترول 0.75 ريال.
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