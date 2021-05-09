“تحديثات” سعر البنزين فى السعودية لشهر مايو 2021 الجديد بعد مراجعة ارامكو الشهرية يوم 10/5/2021

سعر البنزين فى السعودية لشهر مايو 2021 الجديد بعد مراجعة ارامكو يوم 10/5/2021 على مستوى جميع محطات الوقود، نستعرضها ونتابعها الان مع حضراتكم وذلك فى ظل التوقعات التي يتابعها مواطني المملكة العربية السعودية عن حدوث تغييرات جديدة ناجمة عن أسعار بنزين 95 وبنزين 91 بعد تطبيق المراجعة الشهرية لشهر ايار/ رمضان والتي نستعرضها بشكل مفصل

سعر البنزين فى السعودية لشهر مايو 2021

فى مساء يوم الغد الموافق ميلادياً العاشر ميلادياً من شهر مايو وهجرياً الثامن والعشرين من شهر رمضان سيتم الكشف عن ستار اسعار البنزين الجديدة على مستوى جميع محطات المملكة العربية السعودية، فى ظل توقعات عدد كبير من المواطنين بأن يطرأ انخفاض جديد أو زيادة جديدة، حيث من الصعب توقع أسعار البنزين والطاقة والتي يتم مراجعتها بناء على التحديثات الواردة فى سعر برميل النفط المحلي والعالمي، على أن يتوقع خبراء الاقتصاد من داخل شركة ارامكو على اسعار البنزين الجديدة ستكون مخفضة عن سعرها المعدل عن تحديثات ابريل، على ان نتابع ونستعرض على غرار هذا الأمر جميع التحديثات الواردة حيال تصريحات شركة ارامكو حيال هذا الامر

اسعار البنزين فى السعودية الجديدة

لم يتم الإعلان بشكل او باخر عن اسعار البنزين الجديدة داخل المملكة العربية السعودية، حيث سيكون المسؤول عن شركة ارامكو فقط بالتصريح عن الأسعار الجديدة الخاصة لمواد البترول والطاقة التي سيبدأ أعمال إعلانها فى مؤتمر صحفي سيعقد مساء يوم الغد، على أن تأتي الاسعار الحالية الخاصة بالبنزين داخل محطات الوقود والطاقة عن تحديثات شهر ابريل على النحو التالي:-