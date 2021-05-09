تمويل يبدأ من 10000 ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب شركة النايفات ميسر للرجال والنساء والمتقاعدين

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تمويل يبدأ من 10000 ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب شركة النايفات القرض المخصص للأفراد من منتجات الشركة التي تشمل الحلول التمويلية شخصي أو للمؤسسات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى بطاقات الائتمان وكل منتج له المميزات كلها لصالح العميل، منها عدم الاشتراط بأن يقدم طالب القرض ضامن أو تحويل الدخل مما يجعل الحصول على المال بصورة سهلة، هذا بجانب سرعة التنفيذ فيتم صرف المبلغ في اسرع وقت ممكن خلال 72 ساعة من بداية تقديم الطلب في حالة إن كانت المستندات كاملة مع استيفاء الشروط والضوابط المحددة وهي بسيطة أيضاً، وتعد شركة النايفات رائدة في مجال التمويل وهي معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لكي تكون مطمئن عند الحصول على قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. مزايا التمويل الشخصي شركة النايفات تمويل سهل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

متاح تجديد القرض.

إمكانية السداد المبكر مع خصم على إجمالي المبلغ وفق ضوابط البنك المركزي السعودي.

قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي ويصل حتى 300 ألف ريال.

فترات السداد مرنة جداً حتى 5 سنوات.

متاح القرض للرجال والنساء والمتقاعدين الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة.

رسوم إدارية مشمولة بإجمالي مبلغ التمويل ولا يشترط دفعها مقدماً. شروط قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب شركة النايفات لابد أن تكون جهة العمل معتمدة لدى البنوك.

لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 عام.

يشترط الجنسية السعودية.

سجل ائتماني جيد.

مدة الخدمة في العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. كيفية تقديم طلب تمويل يبدأ من 10000 ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب شركة النايفات تعبئة نموذج الطلب عبر موقع شركة النايفات www.nayifat.com المستندات المطلوبة للحصول على التمويل:- كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر.

هوية وطنية سارية الصلاحية.

العنوان الوطني.

خطاب تعريف بالراتب لابد أن يكون مختوم من جهة العميل.

يجب الإفصاح بإقرار العميل عن التزاماته الشخصية.

رقم الآيبان.

بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن 200 ألف ريال سعودي لابد من توقيع نموذج إقرار صحي.

خطاب من جهة العمل يوضح المسمى الوظيفي والدخل الشهري وتاريخ التعيين. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل يبدأ من 10000 ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب شركة النايفات ميسر للرجال والنساء والمتقاعدين error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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