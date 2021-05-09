نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أجازة عيد الفطر 1442 في السعودية وتوقيت صلاه عيد الفطر في كل المدن في المقال التالي

موعد أجازة عيد الفطر 1442 حيث اقترب موعد انتهاء شهر رمضان المبارك ونستعد لاستقبال عيد الفطر وهو من الأعياد الدينية الهامة لدى المسلمين ويحب الكثيرون في هذا اليوم الرائع الاحتفال به وزياره الأهل والأصدقاء ويهتم الكثيرين من الأشخاص بمعرفة توقيت اجازه عيد الفطر المبارك خاصة العاملين في القطاع السعودية، وكذلك في القطاع الخاص، حيث حددت الحكومة السعودية المواعيد الخاصة باجازات العيد. موعد اجازه عيد الفطر 1442 السعودية قرر المسؤولين في الحكومة السعودية أن تكون اجازه عيد الفطر المبارك بدء من يوم 24 رمضان وتستمر أيام الإجازة حتى يوم الخامس من شهر شوال وذلك بالنسبة لجميع العاملين في قطاع الدولة من كل محافظات السعودية وذلك بشكل رسمي أما الأشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص فسوف تبدأ عطلتهم من يوم 29 رمضان لمده اربع أيام إلا إذا حدث أي قرارات جديده. موعد صلاه عيد الفطر المبارك سيكون موعد صلاة العيد في جميع المدن السعودية حيث من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر مايو القادم هو موعد استطلاع هلال شهر شوال وفلكيا سوف يكون صلاه العيد يوم الخميس 13 مايو 2021 وهو أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك اليوم سيكون بداية عيد الفطرفي معظم الدول الإسلامية والعربية وبذلك يكون وقت صلاه العيد في السعودية كالاتي موعد صلاه العيد في مدينه جده سيكون في تمام 6:05 صباحا

في مدينه مكه المكرمة سيكون موعد صلاه العيد في تمام الساعة 6:05

في مدينه الدمام سيكون موعد صلاه العيد في الساعة 5:14

موعد صلاه العيد في المدينة المنورة في كم 5:59

موعد صلاه العيد في مدينه الطائف في الساعة 6:01

موعد صلاه العيد في مدينه القطيف في تمام 5:14

موعد صلاه العيد في مدينه بريده في كم 5:30

موعد صلاه العيد في مدينه النبق في 5:56

موعد صلاه العيد في مدينه ينبع في تمام 6:06

موعد صلاه العيد في مدينه نجران في 5:52 الوسوم عمر شويل - جدة موعد أجازة عيد الفطر 1442 في السعودية وتوقيت صلاه عيد الفطر في كل المدن - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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