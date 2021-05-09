طريقة تحديث التأهيل الشامل وكيفية الحصول على الدعم

تحديث التأهيل الشامل والحصول على الدعم، برنامج التأهيل الشامل هي خدمة إلكترونية تقدم لجميع مستحقي الدعم والمساعدات من الرعاية الاجتماعية حيث يجب عليهم أن يقوموا بتحديث بياناتهم الشخصية كل فترة في برنامج التأهيل الشامل لكي يستمر الحصول على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية ونقدم إليكم طريقة تحديث البيانات في التأهيل الشامل لضمان استمرار الحصول على الدعم.

برنامج التأهيل الشامل للسعوديين

من البرامج الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية بالسعودية بهدف مساعدة جميع الفئات المستحقة والمستهدفة من البرنامج وتوفير حياة كريمة لهم ولجميع مستحقي دعم التأهيل الشامل، ولكي يحصل المواطن على دعم التأهيل الشامل عليه أن يتم مجموعة من الخطوات وتقديم بعض المستندات والوثائق الضرورية للبرنامج للحصول على مساعدة التأهيل الشامل.

خطوات التسجيل في التأهيل الشامل

ولكي يتمكن المستفيد من ذوي الهمم من التسجيل في البرنامج عليه أن يتعرف على الآتي:

يجب تسجيل الطلب المقدم على الحاسب الآلي والحصول على رقم مستفيد مخصص له وذلك للذين سيقومون بالتسجيل لأول مرة. ضرورة تعبئة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل بمركز التأهيل الشامل. في حالة إذا لم يكن هناك مكانًا شاغرًا لتقديم الشخص المعاق يتم وضعه على قائمة الانتظار حتى يصبح له مكانًا. بعد تقديم طلب الاشتراك في برنامج التأهيل الشامل يقوم البرنامج برفع الطلب إلى الوزارة المعنية بشئون ذوي الهمم للحصول على موافقة صاحب الإصلاحية. على المتقدم أن يوفر المستندات المطلوبة.

خطوات تحديث التأهيل الشامل

ويتم تحديث التأهيل الشامل كالآتي: