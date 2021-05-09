نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تأمين المسافر ضد Co-vid 19 من التعاونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج تأمين المسافر ضد Co-vid 19، نظرًا لرغبة السعودية في الحفاظ على سلامة المواطنين ضد تبعيات الإصابة بالفيروس اللعين قامت شركة التأمين شركة التعاونية والإعلان عن برنامج جديد للتأمين ضد فيروس كورونا للمسافرين وذلك في إطار حمايتهم ضد الفيروس وتبعاته وأعراضه أثناء السفر خارج السعودية، وأعلنت أن برنامج التأمين ضد فيروس كورونا من شركة التعاونية يمكن الاشتراك به بدءً من السادس من مايو وإليكم المزيد من التفاصيل.

برنامج التأمين ضد الفيروس من التعاونية

قامت شركة التعاونية للتأمين بالسعودية بإطلاق برنامجها الجديد رغبة في التخفيف على المواطنين من الآثار التي تترتب على الإصابة بالفيروس، ونظرًا لبدء رحلات السفر من جديد من وإلى السعودية كان هذا البرنامج من أفضل البرامج المقدمة للمواطنين لتخطي صعوبات الفيروس عند الإصابة به بأي منطقة حول العالم.

كما وأوضح الرئيس التنفيذي أن تكاليف برنامج التأمين ستكون بالتعاون مع البنك المركزي السعودي مع مجلس الضمان الصحي وجميع ما يمثله مع مجموعة 12 شركة تأمين أخرى، وذكر أن برنامج التأمين ضد تبعيات كورونا من شركة التعاونية هو البرنامج الأول من نوعه للتأمين ضد آثار فيروس كورونا والإصابة به بهدف تقديم مجموعة أفضل الخدمات للمسافرين.

مميزات برنامج التأمين ضد كورونا

أما عن تفاصيل مميزات برنامج التعاونية للتأمين فهو:

تغطية جميع التكاليف المطلوبة لقضاء أيام الحجر الصحي الأربعة عشر لفيروس كورونا حتى 450 ريال سعودي في اليوم.

بالإضافة لتأمين ضد مخاطر السفر الأخرى الطارئة التي قد تقع دوليًا بتأمين يصل إلى مبلغ 650 ألف ريال سعودي.

وتكاليف تأخر الرحلة أو وصول الأمتعة الشخصية متأخرة بمبلغ 2000 ريال سعودي.

كما ويوفر البرنامج تكاليف لإلغاء الرحلة أو اختصارها نتيجة لبعض الأسباب الضرورية مثل فيروس كورونا وذلك بمبلغ يصل إلى 40 ألف ريال سعودي.

الاشتراك في برنامج التأمين ضد فيروس كورونا من التعاونية

كما وذكر الرئيس التنفيذي أن تكلفة البرنامج 375 ريال سعودي وشراءه من خلال قنوات البيع متاحًا منذ السادس من مايو الماضي.