سعر ومواصفات شاومي برو 10T مي في السعودية وخطوات تقسيطه من جرير 1442

في ظل المنافسة الشرسة التي تخوضها شركة Xiaomi الصينية في سوق الهواتف الذكية، فإن سعر شاومي برو 10T مي جاء ليكلل مسيرة، هذه الشركة التي تأسست قبل نحو 10 سنوات، بالنجاح الكبير، كما تميزت هذه النسخة بمواصفات عالية، على رأسها معالج كوالكم الرائد، وكاميرا خلفية 108 ميجا بكسل وبطارية 5 آلاف مللي أمبير، إضافة إلى الكثير من المواصفات، وكذلك العيوب، فيما يمكن شراء هذا الهاتف بالتقسيط عبر موقع مكتبة جرير.

سعر شاومي برو 10T مي وأهم المواصفات

وننشر سعر شاومي برو 10T مي وأهم المواصفات، خدمة لراغبي شراء هذا الهاتف المميز من Xiaomi، وذلك على النحو الآتي:

السعر في السعودية يصل إلى 1999 ريالا.

وفي مصر يصل السعر إلى 8300 جنيه.

وزن الهاتف يصل إلى 218 جرامًا.

يدعم الاتصال قريب المدى NFC.

يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس.

نوع شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بمساحة 6.67.

يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

يدعم التحكم في الأجهزة الكهربائية.

مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الألمونيوم.

يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano وSim.

يأتي بمعالج كوالكم بتكنولوجيا 7 نانو.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 20 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 بكسل.

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل التقاط 24 و30 إطار في الثانية.

كما تدعم الكاميرا الخلفية التصوير Slow Motion بجودة FHD بدقة 1080 بكسل.

تدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

والسماعات الخارجية تدعم الصوت ستيريو.

يدعم مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور مع دعمه لخاصية AI Face Unlock، إضافة إلى معظم المستشعرات الأخرى.

منفذ USB من نوع Type C.

البطارية تأتي بسعة 5 آلاف مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 33 واط.

كما يأتي بنظام تشغيل اندرويد 10.

يدعم الهاتف الواي فاي بترددات مختلفة.

البلوتوث يأتي بإصدار 5.1.

يدعم تحديد الموقع الجغرافي GPS وأنظمة الملاحة الأخرى.

يتوفر بالألوان: الأزرق والفضي والأسود.

عيوب Xiaomi Mi 10T Pro

ورغم مواصفات Xiaomi Mi 10T Pro التي يتميز بها عن كثير من الهواتف في الفئة السعرية، فله بعض العيوب، نذكرها فيما يلي:

وزنه ثقيل، إذ يصل إلى يصل إلى 218 جرامًا. لا يدعم الشحن اللاسلكي. غير مقاوم للماء أو الغبار. كاميرا التصوير الواسع لا تُقدم الأداء الأفضل. لا يدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. لا يمكن زيادة المساحة التخزينية بإضافة كارت ميموري. سرعة الشحن 33 واط جيدة ولكنها ليست الأفضل. أداء الكاميرا السيلفي في التصوير الليلي ضعيف نسبيا.

خطوات شراء هاتف Xiaomi Mi 10T Pro بالتقسيط من جرير

ومن الممكن شراء هاتف Xiaomi Mi 10T Pro بالتقسيط عبر موقع مكتبة جرير، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مكتبة jarir. النقر على أيقونة “سجل الآن”. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. إدخال رقم الهاتف الجوال. كتابة البريد الإلكتروني. تسجيل رقم البطاقة الائتمانية. اختيار الهاتف الذي نريد شراؤه. النقر على رمز أضف إلى العربة. النقر على خانة “إتمام الطلب”.

كما يُمكن الإطلاع على كافة الشروط والمستندات الواجب إحضارها من خلال موقع جرير الرسمي، وكذلك أيضاً استخدام حاسبة الأقساط لمعرفة قيمة القسط الشهري.