سعر هاتف Galaxy Z Fold 2 والمواصفات وكيفية الشراء بالتقسيط عبر جرير السعودية 1442

يهتم عُشّاق منتجات شركة سامسونج بالتعرف إلى أسعار الهواتف الجديدة، ومنها سعر هاتف Galaxy Z Fold2 الذي يتميز بشاشة حجمها 7.6 بوصة على شكل مستطيل كامل، فيما يأتي هذا الجوال بلونين مميزين هما أسود مستيك وبرونزي مستيك، أما بالنسبة للبطارية فحجمها يبلغ 4500 ملي أمير، إذ تدوم طوال اليوم.

سعر هاتف Galaxy Z Fold 2 وأهم المواصفات

ويأتي سعر هاتف Galaxy Z Fold2 في السعودية، مناسبًا لكثير من الفئات، خصوصًا بالنسبة للمواصفات التي يتميز بها، وذلك على النحو التالي:

سعر النسخة سعة 256 جيجابايت يصل إلى 6199 ريالا سعوديًّا.

وزنه يقدر بنحو 282 جرامًا.

شاشته قابلة للطي، ويصل حجمها إلى 7.6 بوصة على شكل مستطيل كامل.

البطارية تدوم طوال اليوم.

يبلغ حجم الشاشة المقاس قطرياً ، و 7.6 بوصة مع احتساب الزوايا المنحنية. مساحة المشاهدة الفعلية أقل بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا.

شاشة 120Hz متوفرة فقط على الشاشة الرئيسية.

تدعم الوضع المرن عند زوايا بين 75 درجة و 115 درجة.

يمكن فتح ما يصل إلى 3 تطبيقات على الشاشة الرئيسية باستخدام خاصية تجزئة الشاشة.

يعتمد دعم السحب والإسقاط على التطبيق ونمط الملف.

الخامات مصنوعة من الزجاج المحمي بجوريلا الجيل السادس مع إطار من معدن الألمونيوم.

دقة الشاشة تصل إلى 1768×2208 بكسل.

يأتي الهاتف بمعالج كوالكم الرائد بتكنولوجيا 7 نانو.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتقديم تجربة صوتية مميزة.

يدعم الهاتف Samsung DeX لمشاركة بياناتك على الكمبيوتر.

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي GPS، ومستشعر البصمة.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل.

تدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل.

الكاميرا الخلفية تأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتي بكاميرا ثلاثية.

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل.

يدعم الهاتف منفذ USB.

البطارية تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 11 واط.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10.

طريقة شراء هاتف جلاكسي زد فولد 2 بالتقسيط من جرير

وعن طريقة شراء هاتف جلاكسي زد فولد 2 بالتقسيط من جرير، فإن ذلك يتم من خلال هذه الخطوات:

الذهاب إلى موقع جرير السعودية. الضغط على تقدم بطلبك الآن مع تجهيز المستندات( إثبات هوية – تعريف بالراتب – كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور بشرط أن يكون حديث). ثم الاستمرار واتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

مع العلم بأن الحد الأدني للتقسيط من جرير هو 3000 ريال سعودي والحد الأقصى 30,000 ريال سعودي.