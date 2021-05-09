100000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر

100000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب هذا التمويل مقدم من الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية والتى تقدم العديد من القروض التمويلية الميسرة والتى تتناسب مع طبيعة ظروف العملاء المختلفة فتوفر قرض للأفراد يصل قيمة إلى 500000 ريال سعودي وهذا التمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

100000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل

توفر الآن الشركة السعودية تمويل شخصي لا يحتاج إلى ضامن ولا يحتاج إلى تحويل الراتب وهذا التمويل الميسر والمرن من الشركة السعودية للتمويل يتميز

القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل يتميز بأنه قرض متوافق مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية

تمويل الأفراد من الشركة السعودية للتمويل بقيمة 100000 ريال سعودي لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن

يبلغ قيمة التمويل الشخصي لدى الشركة السعودية للتمويل حتى 500000 ريال سعودي كحد أقصى

التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب

التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل يتميز بأن العميل الذى يحصل عليه يستطيع السداد المبكر في أى وقت

يتميز القرض الشخصي لدى الشركة السعودية للتمويل بنسبة استقطاع تبلغ حتى 60%

التمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل يتميز بهامش ربح تنافسي

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل الشركة السعودية للتمويل بالمملكة

توفر الشركة السعودية للتمويل تمويل شخصي به العديد من المزايا فهو تمويل بدون كفيل وبدون نقل الراتب ولا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي ومن أجل الحصول على التمويل الشخصي لابد على المتقدم تقديم المستندات التالية وهي

على العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر

لابد على المتقدم تقديم تعريف بالراتب الشهري للمتقدم

على المتقدم ملئ نموذج طلب التمويل لدى الشركة السعودية للتمويل

طريقة التقديم للحصول على التمويل لدى الشركة السعودية للتمويل

يستطيع العملاء الراغبين في طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى الشركة السعودية للتمويل ثم إدخال كل البيانات المطلوبة للحصول على التمويل