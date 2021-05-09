نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنمية العقاري استعلام بالاسم ورقم الهوية السعودية عن طريق الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقاري هو صندوق تم تأسيسه بالمملكة العربية السعودية بهدف توفير المسكن الملائم عن طريق القروض العقارية بالمملكة العربية السعودية للمقدمين على التمويل، وذلك عن طريق التقديم على القرض واستيفاء الشروط والأوراق المطلوبة بهدف التمويل العقاري الذي ترغب به، وفي المقال ستتعرف على كيفية الاستعلام على الرقم الخاص بك من صندوق التنمية العقاري.

معرفة بيانات صندوق التنمية العقاري بالسجل المدني

نبذة عن صندوق التنمية العقاري

تم إقرار إنشاء صندوق التنمية العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بهدف توفي المسكن المناسب للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويهدف الصندوق أيضا لرفع الاستثمارات الموجودة في قطع العقارات بالمملكة العربية السعودية بهدف توفير المساكن والبيوت لكل المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن رقم القرض الخاص بصندوق التنمية العقاري عن طريق الإنترنت

للتعرف على كيفية الاستعلام عن رقم القرض الخاص بك بصندوق التنمية العقاري قم باتباع الخطوات الآتية خطوة بخطوة:

قم أولا بالدخول على رابط صندوق التنمية العقاري. قم بتسجيل الدخول باسم الحساب والرقم السري الخاص بك. قم بالبحث عن الخدمات والاستعلام. قم بالضغط عليها. قم بالضغط على معرفة الدور. سيظهر أمامك مستطيل كتابي. قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك في المستطيل بشكل صحيح وقم بالتأكيد على الرقم. اضغط على استعلام.

الاستعلام بالاسم عن طريق الإنترنت

يمكن للعميل أيضا الاستعلام عن دور القرض الخاص بصندوق التنمية العقاري عن طريق الاسم فقط عن طريق الإنترنت كالآتي:

قم بالدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بصندوق التنمية العقاري كما وضحنا. قم بتسجيل الدخول باسم الحساب والرقم السري الخاص بك. قم بالبحث عن الخدمات والاستعلام. قم بالضغط عليها . اختر معرفة الدور. قم بكتابة السم في المستطيل الكتابي المخصص لذلك. قم بالضغط على استعلام.

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الاستعلام عن موعد تحصيل القروض عن طريق الإنترنت

يقوم صندوق التنمية العقاري بتمويل العملاء بقروض ولتسديد القروض يتم تحديد بعض المواعيد من قبل الصندوق للتسديد ولمعرفة موعد التسديد قم باتباع الخطوات الآتية: