عروض تويوتا لاند كروزر 2021 ديزل تقسيط بدون مقدم بنك الراجحي

شهد شهر رمضان 2021 إطلاق أحدث عروض تويوتا لاند كروزر 2021 من بنك الراجحي بالتعاون مع وكيل تويوتا في السعودية شركة عبداللطيف جميل وهذه العروض تتقاطع بشكل أو بآخر مع عروض شركة تويوتا التي تطلقها الشركة على مدار العام والتي بدورها تتواصل لما بعد شهر رمضان المبارك في حين تقتصر عروض بنك الراجحي على تقسيط السيارات خلال رمضان المبارك فيما يترقب المستهلكون المزيد من عروض تقسيط السيارات مع اقتراب العام من الانتصاف حيث يبدأ البحث عن عروض الموديلات الجديدة بالتزامن مع بدء الحجز لموديلات 2022 في السعودية عبر الوكلاء ومعارض البيع وشركات التمويل المنتشرة في كافة المناطق.

عروض تويوتا لاند كروزر 2021

وتشمل عروض تويوتا لاند كروزر 2021 من بنك الراجحي التقسيط بدون دفعة أولى مع قسط شهري منخفض يصل إلى 2823 ريال مع الإعفاء من الرسوم الإدارية وكذلك الإعفاء من القسط الأول – في بعض الحالات – على أن يتم التقسيط على 60 شهرًا ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 6.48% فيما تصل الدفعة الأخيرة حتى 40% من ثمن السيارة وهذا العرض يسري على السيارات التي يتم بيعها لدى الوكيل الحصري تويوتا جميل خلال الفترة من مارس حتى نهاية مايو 2021 مع إمكانية حدوث تغيير طفيف في الشروط والأحكام بحسب القدرة المالية للعميل وسجله الائتماني وغيرها من الضوابط التمويلية التي تتطلبها عملية تمويل السيارات الجديدة بالتقسيط.

مواصفات لاند كروزر Land Cruiser 2021

هناك 3 موديلات من لاند كروزر ديزل تشمل تويوتا لاند كروزر GXR1 و تويوتا لاندكروزر GXR2 ولاند كروزر GXR3 حيث تأتي هذه السيارة مع محرك ديزل سعة 4.5 لتر 8 إسطوانات 32 صمام شاحني هواء توربو فيما تصل القوة القصوى لهذا المحرك حتى 232 حصانًا وهذا المحرك بدور يولد عزم دوران يصل إلى 615 نيوتن متر مع ناقل الحركة ذو الـ 6 سرعات اتوماتيكة مع خاصية التحكم اليدوي وهي كغيرها من باقي طرز لاند كروزر تأتي مع نظام الدفع الرباعي المستمر بدبل خفيف وثقيل وتتسع هذه المركبة لـ8 ركاب بما فيهم السائق. أما عن الأبعاد فتأتي السيارة بطول 5095 مم وعرض 1980 مم مع ارتفاع 1890 مم وبجنوط حديد قياس 17 بوصة.