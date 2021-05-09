تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات من بنك الرياض

يبحث الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات بنك الرياض، وهذا ما سنناقشه خلال هذا المقال،حيث يسعى بنك الرياض دائمًا إلى مدِّ عملائه في جميع أنحاء المملكة بالعديد من الخدمات التي تميِّزه عن غيره من البنوك السعودية، ومن أهم وأفضل خدمات بنك الرياض هي إمكانية الحصول على قرض أو تمويل شخصي من البنك دون الحاجة إلى تحويل الراتب وتتمثل رغبة بنك الرياض من وراء هذه الخدمة في التخفيف على المواطنين من الأعباء التي يتحملونها من ظروف المعيشة الصعبة، ومن فوائد هذه الخدمة أيضًا أنها تمكِّن مستفيديها من إقامة بعض المشاريع التي لا يستطيعون تحمُّل تكاليفها، ومن مميزات هذه الخدمة أيضًا أنها تُعتبر متاحةً لأي مواطن سعودي، ولكن ذلك بشروط معينة سنوضحها بالتفصيل.

شروط قرض شخصي من بنك الرياض

على المتقدم للحصول على هذا التمويل أن يكون متوافقًا تمامًا مع كل الشروط الموضوعة من قِبَلِ البنك، والتي تتمثل فيما يلي:

إذا كان المُتقدِّمُ سعوديًّا، فيجب ألا يكون عمرُهُ أقل من ١٨ سنة.

ذا كان المُتقدِّمُ مقيمًا داخل حدود المملكة ولكنه لا يحمل الجنسية السعودية، فيجب ألا يكون عمرُهُ أقل من ٢٢ سنة.

في حالة امتلاك الشخص لأي التزامات، فسوف يتمكن من الحصول على قرض بحد أدنى ١٠٠٠٠٠ ريال لمدة ٤ سنوات، وسيكون القسط الشهري عبارة عن ٢٥٨٣ ريال.

من الضروري أن يكون المُتقدِّم قد تخطت فترة عمله في وظيفته الحكومية مدة عام.

من الواجب أيضًا ألا يقل الآتي الذي يحصل عليه الشخص من وظيفته الحكومية عن ١٠ آلاف ريال.

طريقة الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات بنك الرياض

إن عملية التقدم بهدف الحصول على هذا القرض سهلة جدًّا مثل سائر الخدمات التي يقدمها بنك الرياض لعملائه.

للحصول على هذا التمويل، يجب اتباع الخطوات التالية: