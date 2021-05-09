متحدث الصحة: العدد المسموح للتجمعات في العيد 20 شخصاً فقط

بلادي – الرياض :
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، الإجراءات الوقائية خلال أيام عيد الفطر.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا المستجد بالمملكة، إنه من الضروري اصطحاب أدوات الصلاة، سواء كانت كمامة أو سجادة الصلاة، بالإضافة إلى الحرص على السلام عن بعد والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وشدد على ضرورة ألا تتجاوز أعداد حاضري التجمعات الأسرية أو الاحتفالات 20 شخصًا، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية المختصة ستواصل دورها وجولاتها المكثفة في كافة المناطق للتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية.
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